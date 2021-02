Google заплатит News Corp. за новостной контент

Вчера, 17 февраля, корпорация австралийского медиамагната Руперта Мердока News Corp. объявила о подписании трехлетнего соглашения с Google. СМИ, входящие в News Corp., будут поставлять контент для нового проекта Google News Showcase. В числе таких СМИ — американские The Wall Street Journal, Barron’s, MarketWatch, New York Post; британские The Times, The Sunday Times и The Sun; австралийские The Australian, news.com.au и Sky News.

Сумма контракта не сообщается, отмечено лишь, что платежи от Google будут «существенными». Контракт включает в себя развитие новой платформы Google, которая будет работать по подписке, совместное получение ее рекламной выручки, «развитие аудиожурналистики» и «существенные инвестиции в инновационную видеожурналистику на YouTube». По данным The Wall Street Journal, ссылающейся на неназванные источники, Google может заплатить News Corp. за контент несколько десятков миллионов долларов.

Проект Google News Showcase, который пока запущен в Германии, Франции, Бразилии и Австралии, представляет собой краткий дайджест новостных статей из различных СМИ, кликнув на которые пользователь будет перенаправлен на сайт самого СМИ. По словам президента Google по международным партнерским проектам Дона Харрисона, у News Showcase уже подписаны соглашения о сотрудничестве более чем с 500 СМИ и изданиями по всему миру.

Евгений Хвостик