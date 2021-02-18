Акты пользования лесов Ижевска противоречили федеральному законодательству

Нормативные акты в сфере лесопользования городских лесов Ижевска противоречили требованиям федерального законодательства. Их привели в соответствии после протеста природоохранного прокурора Удмуртии, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, проведение выборочных рубок в городских лесах разрешается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений, а не для устройства минерализованных полос, что было указано в актах Ижевска. Кроме того, положение о проведении муниципальной экспертизы проектов освоения лесов не содержало всех обязательных процедур по работе экспертной комиссии, возвращения проекта для устранения замечаний, особенностей проведения экспертизы при наличии на территории участка особо охраняемых природных территорий, а также сроков направления результата экспертизы лесопользователю.