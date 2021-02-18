Лисовец: Резерв коек в Петербурге позволяет обеспечить превентивную госпитализацию всех граждан

Как заявил глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, коечный резерв в больницах города позволяет обеспечить превентивную госпитализацию всех граждан, входящих в группы риска.

По его словам, госпитализировать с коронавирусом должны всех заболевших старше 70 лет, имеющих хронические заболевания. Кроме того, госпитализации подлежат все пациенты с вирусом старше 50 лет, у которых есть сахарный диабет.

«В Петербурге на 1 января 2021 года зарегистрировано 174 116 больных диабетом, среди них получают инсулинотерапию — 40 909 человек»,— написал господин Лисовец в одной из соцсетей.