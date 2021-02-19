Вирус проник в память

Ежегодная акция в память убитого политика Бориса Немцова состоится в Барнауле. Пока это единственный регион Сибири, где власти не стали запрещать массовое мероприятие в период действия коронавирусных ограничений. Инициаторы аналогичной акции в Новосибирске, получив отказ властей, намерены все равно провести шествие, а в Омске организаторы мероприятия решили не рисковать и провести пикеты. Эксперты не исключают, что полный запрет на проведение массовых мероприятий может стимулировать рост протестной активности и увеличение числа несанкционированных акций.

В Барнауле акция в память о погибшем политике Борисе Немцове запланирована на 28 февраля. Сейчас, это единственный город в Сибири, где власти не наложили запрет на проведение акции. «Она пройдет на площади Свободы с возложением цветов и выступлениями. Это гайд-парк, и мы имеем право проводить там мероприятия до 100 человек без согласования. Однако уведомление в мэрию мы все равно подали. От администрации возражений не было», — рассказал председатель реготделения партии «Яблоко» в Алтайском крае Александр Гончаренко.

В новосибирском реготделении «Яблока» еще решают вопрос о проведении акции памяти. В то же время независимый депутат горсовета Светлана Каверзина рассказала „Ъ-Сибирь”, что она вместе с группой активистов уже обратилась в мэрию за разрешением на проведение акции. «Мы подавали в мэрию уведомления и о митинге, и о пикете, и о шествии, нам во всем отказали. В итоге мы все равно решили провести шествие». По ее оценкам, «учитывая опыт прошлых лет», может собраться около 200 человек. «Все уже давно работает, а мероприятия проводить нельзя, считаю, что это нарушение Конституции РФ», — сказала Светлана Каверзина. В своем отказе (копия есть в распоряжении „Ъ-Сибирь”) мэрия ссылается на постановление губернатора о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, который, в том числе, предполагает ограничения на проведение мероприятий.

Руководитель реготделения партии «Яблока» в Омской области Татьяна Нагибина сообщила, что 19 февраля будет подавать в мэрию уведомление о проведении пикета на 50 человек в Сквере репрессированных: «Уверена, что нам не согласуют это мероприятие из-за коронавируса. Если откажут, то будем проводить одиночные пикеты. Запрещать день памяти — я такого не понимаю. Власти сами нас толкают на несогласованные акции».

Лидер томских «яблочников» Татьяна Левченко сообщила, что планирует подать уведомление на пикет с участием до 50 человек в Сквере политических репрессий. «Если нам не согласуют, то мы не будем никуда выходить. Я не хочу создавать людям неудобства, подставляя под штрафы и аресты. Возможно будет возложение цветов», — сказала госпожа Левченко.

Оппозиционного политика Бориса Немцова убили в ночь с 27 на 28 февраля в 2015 году недалеко от Кремля на Большом Москворецком мосту. СКР предъявил обвинение в убийстве пяти уроженцам Кавказа: Анзору и Шадиду Губашевым, Зауру Дадаеву, Хамзату Бахаеву и Темирлану Эскерханову. Их приговорили к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима. Первый марш прошел в марте 2015 года, в нем участвовали более 50 тыс. человек.

Политолог Константин Лукин полагает, что запрет на проведение массовых мероприятий может вызвать рост числа несанкционированных акций в сибирских регионах. «Неизвестно, когда ситуация с коронавирусом закончится. Между тем, приближается период выборных кампаний, и чем ближе он будет, тем больше людей будет выходить на улицу с различными акциями и агитациями. Все это, вероятно, будет проходить несогласованно, учитывая, что власти вряд ли отменят ограничения, перестраховываясь в предвесенний и весенний периоды, когда количество больных вирусом может увеличиться», — говорит эксперт. По его словам, чтобы избежать возможного дальнейшего напряжения властям придется пойти на компромиссы, «например, разрешить проводить пикеты с участием нескольких человек или мероприятия с определенным количеством участников». В то же время президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что предпосылки для протестных настроений очевидны, «но их конвертация в протестные акции не гарантирована: акции — скорее форма самопрезентации, нежели действенный способ изменения ситуации».

Юлия Сасевич