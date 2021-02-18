Сбер ищет инвестора в отношении ГК «Евроцемент»

Сбер приступает к публичному выбору покупателя в отношении долей в ГК «Евроцемент» и к переуступке прав всех требований Сбера к ГК «Евроцемент» (активы).

18 февраля 2021 года начинается проведение открытой конкурентной процедуры в электронной форме. Для участия в ней приглашаются заинтересованные компании и предприниматели, готовые инвестировать в том числе в собственные средства, в активы. Подведение итогов конкурентной процедуры намечено на начало апреля 2021 года.

Российский аукционный дом выступит организатором конкурентной процедуры и предоставит электронную площадку, на которой пройдёт отбор инвестора, а также будут размещены условия участия в данной процедуре.

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