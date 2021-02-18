Суд назначил Анастасии Шевченко условный срок

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону огласил приговор активистке движения «Открытая Россия» Анастасии Шевченко. Она признана виновной в осуществлении на территории России деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК РФ) и приговорена к четырем годам условно с испытательным сроком в четыре года. Об этом сообщает корреспондент “Ъ-Юг” из зала суда. Ранее в прениях гособвинение просило назначить активистке пять лет тюрьмы, сама госпожа Шевченко и ее адвокаты просили судью вынести оправдательный приговор.

По версии следствия, Анастасия Шевченко состояла в организации «„Открытая Россия“. Великобритания», которая признана нежелательной Минюстом РФ, и в соответствии с задачами этой организации участвовала в ряде мероприятий: дебатировала с членом «Единой России» Игорем Третьяковым, присутствовала на семинаре «Открытые Выборы», выступала в Ульяновске на собрании регионального отделения российского движения «Открытая Россия» и демонстрировала символику со словом «Надоел!» на согласованном администрацией Ростова митинге.

Анастасия Шевченко была задержана в январе 2019 года, с тех пор она находилась под домашним арестом. Сама активистка свою вину не признает. Она подчеркивает, что не вела никакой незаконной деятельности и состояла в сетевом движении «Открытая Россия», которое было основано в Москве и действует исключительно на территории страны.

Кристина Федичкина