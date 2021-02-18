В Ярославской области в январе подорожал бензин и подешевело молоко

В январе 2021 года в Ярославской области отмечено замедление инфляции до 5,4% по сравнению с декабрем 2020 года, когда она была на уровне 5,5%, сообщили в пресс-службе ярославского отделения Банка России.

По данным Банка России, официальный уровень инфляции определяется на основании анализа цен более 500 товаров и услуг. Изучение причин роста или снижения цен дают возможность сделать ценовые прогнозы. В частности, фактором, повлиявшим в январе на замедление инфляции, аналитики Банка России считают меры, принятые государством для стабилизации цен на некоторые наиболее востребованные продукты. Кроме того, сказался и сдержанный спрос на товары при расширении предложения.

С начала 2021 года в стране сняли введенные в условиях пандемии коронавируса ограничения на ввоз части сельскохозяйственных продуктов из зарубежных стран, что способствовало сдерживанию цен. В регионе в январе отмечено и замедление роста цен на молоко.

По данным Росстата, в первом месяце года произошло подорожание бензина. Отмечается, что это вызвано прошедшей в январе разовой индексацией акцизов. Из-за этого произошел рост оптовых цен на топливо, а позднее выросла его стоимость и на АЗС.

По данным ярославского отделения Банка России, в регионе уровень инфляции в сфере услуг ниже, чем в торговле продовольственными и промышленными товарами и этот показатель продолжает снижаться. Эксперты считают, что причина в сдержанном спросе на услуги в регионе.

По словам заместителя управляющего ярославским отделением Банка России Елены Бурмистровой, накануне предстоящих мужского и женского праздников, что цены на многие товары, входящие в группу «традиционных подарков» выросли незначительно, от 1,4% до 5% по отношению к уровню прошлого года.

«Например, свежие цветы выросли в цене на 5%, шоколадные конфеты – на 1,4%, пена для бритья подорожала на 3,7%, мужские джемперы – на 2,8%, шарфы – на 3,7%. Эту информацию можно взять на вооружение для подготовки к предстоящим праздникам, чтобы порадовать своих близких людей приятными сюрпризами»,– отметила госпожа Бурмистрова.

Банк России прогнозирует, что годовая инфляция должна пройти пик в феврале-марте 2021 года. Затем инфляция будет плавно снижаться. Ожидается, что по итогам года она будет на уровне 3,7–4,2%.

Антон Антонов