«Звезда» заняла второе место на турнире в Казани

В заключительном матче на Кубке Федерации футбола Республики Татарстан «Звезда» уступила местной «Смене».

На 13-й минуте счет открыли хозяева — 0:1, а уже через три минуты Никита Голдобин забил ответный мяч — 1:1. После перерыва «Смена» сумела забить еще один гол в ворота пермской команды — 1:2. Команды набрали одинаковое количество очков, но решающим критерием для определения победителя турнира стал результат личной встречи.

«Звезда» планирует продолжить подготовку к возобновлению сезона в родном городе. На следующей неделе она примет участие в турнире «Пермь Великая».