Свой 100-й день рождения отметил ветеран «Удмуртнефти» Гаяз Ремеев

В феврале ветеран ОАО «Удмуртнефть» Гаяз Гатауллович Ремеев отметил 100-летний юбилей. Поздравление и памятные подарки ветерану направил генеральный директор ОАО «Удмуртнефть» Андрей Топал.

Гаяз Гатауллович внес личный вклад в приближение победы в Великой Отечественной войне. В 1939 году, после окончания нефтяного техникума, восемнадцатилетний Гаяз Ремеев был призван в армию и проходил срочную службу в Ростове, где спустя два года его застало известие о нападении фашистской Германии на нашу страну. В начале войны его отправили на учёбу в Новочеркасск в полк дальней бомбардировочный авиации. Пройдя школу ночных экипажей, которая готовила летчиков к бомбардировке целей в глубоком тылу противника, он боролся с противниками на Юго-Западном фронте. После окончания войны Гаяз Ремеев вернулся в родную Башкирию в октябре 1945 года.

В Удмуртию приехал в 1974 году, когда Гаяза Гатаулловича пригласили работать в «Удмуртнефть». Здесь он возглавил Центральную базу производственного обслуживания (ЦБПО) «Удмуртнефти». За плечами производственника-нефтяника уже было участие в разработке крупных нефтяных месторождений — Туймазинского в Башкирии и Правдинского в Западной Сибири.

Гаяз Гатауллович проработал в нефтяной отрасли более 40 лет. Ветераны предприятия вспоминают, какой значительный вклад он внес в развитие ЦБПО и «Удмуртнефти» в целом. Он вложил всю свою душу в сплочение коллектива. Под его руководством подразделение стало выполнять разные виды услуг по электро-, водо- и теплоснабжению, эксплуатации электроцентробежных насосов и ремонтно-механические работы.

Сейчас Гаяз Гатауллович Ремеев живет на своей малой родине в городе Октябрьский в Башкирии. Два сына и дочь подарили ему четырнадцать внуков и правнуков.