«Жемчужный прапорщик» Бойко получил новый срок

Красногвардейский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Вадима Бойко, известного как «жемчужный прапорщик». Он признан виновным по ч.1 ст.318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

Бойко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком на два года, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Напомним, что в сентябре прошлого года Бойко, находясь в дежурной части 13 отделения полиции, нанес удар оперативному дежурному.

В июле 2010 года во время акции оппозиции «Стратегия 31» Вадим Бойко, на тот момент прапорщик полиции, ворвался в толпу митингующих с криком «Хорьки, б..., кому еще?!», а затем ударил одного из участников дубинкой. За характерный браслет он получил прозвище «жемчужный прапорщик». За превышение должностных полномочий Бойко был приговорен к 3,5 годам условного лишения свободы.