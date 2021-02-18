Планы по сбору зерна в Саратовской области требуют увеличить до 6 млн тонн

От министерства сельского хозяйства Саратовской области стребуют увеличить планы по сбору зерна на этот год – с 4,2 млн до 6 млн т. Об этом заявил губернатор Валерий Радаев.

Также он поручил разобраться со структурой производства экспортных культур. Требование связано с тем, что на прошлый год стоял план в 5 млн т, а в этом он снизился. «Вы не ставите амбициозных задач, - адресовал свою претензию министру Роману Ковальскому глава региона, - разберитесь со структурой производства. Мы закладываем экономику региона, продовольственную безопасность».

Он также потребовал «сбалансировать» производство сахара – «никаких колебаний цен на сахар жители региона не должны чувствовать», объявил Валерий Радаев.

Марина Ковалева