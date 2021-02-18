Конкурсное производство ФК «Амкар» продлено на полгода

Арбитражный суд Пермского края продлил срок конкурсного производства в отношении общественной организации «Футбольный клуб „Амкар“» до 2 августа текущего года. Таким образом, он удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего организации Александра Маслакова. Свое ходатайство господин Маслаков мотивировал необходимостью сформировать конкурсную массу должника, реализовать имущество и провести расчеты с кредиторами.

Напомним, несостоятельным «Амкар» был признан в 2018 году по заявлению его экс-президента Геннадия Шилова, который стал ликвидатором общественной организации. Кредиторская задолженность клуба перед игроками и работниками на тот момент превышала 497 млн руб. Представители должника общую задолженность оценивали в 540 млн руб. 31 августа суд продлил конкурсное производство в отношении должника еще на шесть месяцев.