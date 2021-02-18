«Мы выживем, даже не полагаясь на продажи телефонов»

Транскрипт интервью г-на Жэнь Чжэньфэя после церемонии открытия инновационной лаборатории интеллектуальных угольных шахт в Тайюане, Китай, 9 февраля 2021 года.

—Жэнь Чжэнфэй: «Прежде чем ответить на ваши вопросы, я хотел бы сделать несколько вступительных замечаний. Предыдущие поколения наших коммуникационных технологий были нацелены на подключение к сети миллиардов домов и людей. Однако в эпоху 5G главной задачей становится подключение предприятий. Мы недостаточно глубоко разбираемся в специфике работы таких отраслевых предприятий, как аэропорты, морские порты, угольные шахты, металлургические заводы, предприятия автомобилестроительной и самолетостроительной промышленности. Именно поэтому мы создаем совместные лаборатории, которые позволяют досконально понять потребности этих отраслей.

Инновационная лаборатория интеллектуальных угольных шахт в Шаньси нацелена на предоставление качественных услуг связи 5G на шахтах. Штат лаборатории насчитывает 220 экспертов, из них 53 — представители компании Huawei. Большая часть экспертов Huawei специализируется на электронных технологиях. Кроме того, в лаборатории работают свыше 150 специалистов по угольной промышленности из Шаньси, обладающих экспертными знаниями в этой сфере. В нашей лаборатории используется принцип совместного руководства: мнение представителей угольной промышленности имеет приоритет в вопросах, связанных с добычей угля, а мнение представителей Huawei — в области электроники».

—Чжао Дунхуэй, информационное агентство «Синьхуа»: «Вы присутствовали на церемонии открытия лаборатории сегодня утром. Скажите, пожалуйста, стремится ли Huawei расширять и диверсифицировать основной бизнес и может ли компания получить уникальные преимущества в каждой отрасли, в которой она работает? Как, по вашему мнению, выглядит оптимальная производственная среда для работников угольных шахт будущего?»

—Жэнь Чжэнфэй: «Во-первых, мы не планируем расширять основной бизнес. Базовая платформа, которую мы предоставляем предприятиям горнодобывающей промышленности, аналогична той, что используется на металлургических предприятиях, в морских портах и аэропортах. Отраслевые решения на базе 5G отличаются между собой, однако в большинстве случаев применяются одни и те же технологии. Поэтому наша главная цель — расширить использование электронных, программных и вычислительных систем в различных отраслях промышленности. Разобравшись в специфике работы угольных шахт, мы сможем предлагать предприятиям горнодобывающей промышленности эффективные решения и услуги. А если мы будем предоставлять эффективные услуги для угольных шахт — точно так же, как Microsoft предоставляет информационные услуги для производителей авиационных двигателей,— то сможем создать высококлассный сервисный модуль. Microsoft не собирается осваивать выпуск авиационных двигателей, и мы не собираемся заниматься добычей полезных ископаемых.

Мы видим свою задачу в том, чтобы помочь предприятиям угольной промышленности сократить численность персонала и увеличить количество операций, не требующих участия человека. Это позволит повысить безопасность и эффективность труда. Для этого мы разрабатываем полностью механизированные интеллектуальные модели горнодобывающего производства, которые позволяют сократить общую численность персонала на 60%, а количество шахтеров в каждую смену — на 10–20%. Наши электронные системы пользуются большим спросом в угольной промышленности. Поддерживая эту отрасль, мы развиваем свой бизнес и повышаем эффективность и безопасность производства на шахтах. Скоро шахтеры смогут ходить на работу в костюмах, а производители горного оборудования в Шаньси будут развиваться».

—Дэн Мартин, AFP: «Господин Жэнь, благодарю за возможность встретиться с вами. Тема горнодобывающей промышленности, конечно, заслуживает внимания, и мы хотели бы узнать об этом побольше. Однако я позволю себе вернуться ненадолго назад. Насколько я знаю, минул целый год с момента вашей встречи с иностранными СМИ. За это время произошло много событий. Недавно появились новости о поставках телефонов Huawei — и они далеко не самые приятные для расширения вашей сети 5G в Европе. Скажите, пожалуйста, год назад вы были вполне уверены в способности Huawei пережить эти трудности. Эта уверенность по-прежнему сохраняется? Или уже нет? И почему?»

—Жэнь Чжэнфэй: «Сегодня я даже в большей степени уверен в том, что Huawei выдержит эти испытания, поскольку у нас появилось гораздо больше возможностей. Наши доходы от продаж и прибыль в 2020 году превысили показатели 2019 года. Если у вас будет время, посетите порт Нинбо, аэропорт Шэньчжэня, международный аэропорт Дубая и автомобильные заводы в Германии, которые пользуются нашими услугами 5G, и вы сами увидите, как мы помогаем им развиваться. Многие клиенты по-прежнему доверяют нам.

Мы также запустили программу под названием «Наньнивань». Люди из других стран, возможно, не поймут отсылку, но в целом речь идет о концепции самодостаточности в производстве. Эта программа позволит нам совершить прорыв в сферах добычи угля, металлургии и музыки, а также в таких товарных категориях, как телевизоры, компьютеры и планшеты.

Наши поставки высокотехнологичных телефонов сократились из-за отсутствия поставок чипов. Но мы поддерживаем прогресс, достигнутый компанией Apple с выпуском iPhone 12. Скорость загрузки данных в iPhone 12 достигла 1,82 Гбит/с, что делает его лучшим в мире устройством по этому показателю. Многие европейские пользователи устройств премиум-класса предпочитают iPhone. И то, как эти телефоны работают в наших сетях в Европе, на самом деле доказывает, что и у нас дела идут хорошо. Мы помогли построить лучшие сети 5G во многих городах мира, включая Берлин, Мюнхен, Мадрид, Цюрих, Женеву, Амстердам, Вену, Барселону, Сеул, Бангкок, Гонконг, Эр-Рияд и другие. Наши сети в Европе показывают лучшие результаты в тестах производительности глобальных сетей. Тот факт, что потребители могут использовать все преимущества iPhone 12 в нашей европейской сетевой инфраструктуре 5G, служит доказательством ее качества. Это помогает выровнять отношение к Huawei в Европе.

Если говорить о сфере применения 5G, то большинство ИКТ-компаний не рассматривают горнодобывающую промышленность как область, в которой они могут совершить прорыв на рынке. Но мы думаем иначе. В Китае около 5300 угольных и 2700 рудных шахт. Если мы обеспечим качественное обслуживание этих более чем 8000 шахт, то сможем расширить охват наших услуг за пределами Китая. Опять же, я призываю вас посетить порт Тяньцзинь, в котором мы помогли развернуть практически полностью автоматизированные процессы погрузки-разгрузки и транспортировки. Я надеюсь, что мы достигнем таких же успехов и в горнодобывающей промышленности. Автоматизация процессов добычи может существенно помочь горнодобывающим предприятиям в арктических регионах Канады и России. Мало кто хочет жить в этих лишенных растительности краях из-за суровых климатических условий. В результате ресурсы там используются весьма неэффективно. Если мы сможем автоматизировать использование ресурсов, от этого выиграет весь мир. Почему мы решили начать с Шаньси? Потому что правительство Шаньси проявило инициативу в этом вопросе. Если мы преуспеем в Шаньси, полученный опыт можно будет внедрять по всему миру.

Так что да. Мы выживем, даже не полагаясь на продажи телефонов».

—Арджун Харпал, CNBC: «Господин Жэнь, большое спасибо, что присоединились к нам сегодня. Рад видеть вас снова. Я бы хотел спросить вот о чем: с момента нашей последней встречи сменился состав администрации США, и президент Байден сказал, что продолжит придерживаться жесткой позиции по отношению к Китаю, но, возможно, будет в большей мере готов к сотрудничеству. Как вы выстроите внутреннюю политику в отношении администрации Байдена? Готовитесь ли вы к изменениям в ее подходе к сотрудничеству с Huawei? Как вы думаете, отменит ли новый президент санкции, наложенные на Huawei прежней администрацией?»

—Жэнь Чжэнфэй: «Во-первых, торговля выгодна обеим сторонам. Поставка китайским покупателям товаров американских компаний благоприятно сказывается на собственных финансовых показателях этих компаний. Расширение производственных мощностей Huawei означает, что американские компании смогут продавать больше. Это обоюдовыгодная ситуация. Я полагаю, что новая администрация примет во внимание эти аспекты в своей политике. Мы все еще надеемся, что сможем закупать американские комплектующие, детали и оборудование. Это позволит и американским компаниям развиваться вместе с китайской экономикой.

В середине XVIII века Великобритания начала применять закрытую политику по отношению к США, в итоге Соединенные Штаты стали самой могущественной мировой державой. Сегодня США блокируют нас. Какого результата следует ожидать? Мы занимаемся бизнесом, и нам неинтересно заниматься политикой. Мы полностью поглощены производством собственной продукции. Именно благодаря высокому качеству нашей продукции многие заказчики по всему миру по-прежнему поддерживают нас — и нам удалось пережить этот нелегкий 2020 год. Мы продолжим предоставлять своим клиентам первоклассные услуги и создавать для них дополнительную ценность. Мы стремимся сохранить их доверие и надеемся, что на это не повлияют политические факторы давления. Я надеюсь, что новая администрация США будет проводить более открытую политику в интересах американских компаний и американской экономики в целом.

Некоторые американские политики выражают обеспокоенность по поводу потенциального влияния 5G в глобальном масштабе. Как я уже обещал, мы можем предоставить все наши технологии 5G, а не только лицензии на производство. Если США попросят об этом, то мы передадим все — от исходных программ и кода до ноу-хау аппаратного обеспечения и архитектуры микросхем. Я не шутил, но ни одна американская компания не откликнулась на это предложение. Надеюсь, с вашей помощью мы донесем эту информацию до компаний США. Если они готовы к переговорам, мы будем рады начать диалог».

—Дэвид Кертон, Reuters: «Спасибо, что согласились встретиться с нами. Компания Honor восстановила поставки чипов после того, как бренд выделился в отдельное предприятие. Рассматривает ли Huawei возможность выделить одно из своих подразделений или направлений бизнеса в отдельную компанию?»

—Жэнь Чжэнфэй: «Выделение бренда Honor в отдельную компанию в первую очередь призвано помочь поставщикам компонентов и торговым партнерам. Если бы бренд Honor не смог закупать детали и компоненты у поставщиков, ущерб понесли бы поставщики по всему миру. Если бы конечный продукт невозможно было поставлять торговым партнерам по дистрибуции, эти каналы сбыта исчезли бы. Сотни людей лишились бы рабочих мест. Выделение бренда Honor стало вынужденным решением в ответ на изменение внешнерыночной ситуации.

Huawei не владеет ни единой акцией новой компании Honor. Чем больше производственных мощностей у Honor, тем меньше места остается для смартфонов Huawei. Однако мы должны в полной мере понимать потребности наших поставщиков, торговых партнеров и конечных потребителей. Мы должны действовать в их интересах, а не только в целях собственной выгоды. И в этой ситуации нам приходится импровизировать».

—Лю Жуйцян, Shanxi Daily: «Приветствую вас, господин Жэнь. Я представляю газету Shanxi Daily. Хотелось бы поблагодарить компанию Huawei за весомый вклад в развитие провинции Шаньси. Не могли бы вы рассказать, как инновационная лаборатория интеллектуальных угольных шахт вписывается в концепцию глобального присутствия Huawei? Какую роль, предположительно, будет играть лаборатория и какова ее миссия? Как это повлияет на развитие Шаньси? Как Huawei планирует развивать бизнес в Шаньси в будущем? Спасибо!»

—Жэнь Чжэнфэй: «Мы открыли более 100 исследовательских центров и совместных лабораторий, большинство из которых специализируется в таких областях, как математика, физика, химия, биология и эстетика. Часть этих лабораторий, созданных совместно с нашими заказчиками, занимается прикладными исследованиями. Например, совместно с телекоммуникационными компаниями мы создали лаборатории для изучения потребностей заказчиков в этой отрасли. В настоящее время мы пытаемся расширить сферу нашей деятельности, создавая совместные лаборатории для горнодобывающей промышленности и транспортных отраслей, включая аэропорты и морские порты. Это лаборатории прикладных исследований.

Инновационная лаборатория в первую очередь будет поддерживать предприятия по добыче угля и других полезных ископаемых в провинции Шаньси. В будущем технология автономного вождения поможет нам автоматизировать горнодобывающие операции в открытых рудниках. В Шаньси развита добыча угля, причем большинство угольных рудников механизированы. Имеется даже несколько полностью автоматизированных рудников. Внедрение ИКТ поможет реализовать интеллектуальное управление горнодобывающими операциями. Например, сегодня доступны устройства, способные эффективно предупреждать взрывы газа на рудниках в Шаньси, однако для их работы требуется четыре кабеля: два силовых и два сигнальных. С развертыванием нашей технологии детекторы газа смогут работать без кабелей, передавая данные по беспроводной сети. Наши устройства способны работать от аккумуляторов с силой тока до 6 мА, что полностью соответствует действующим стандартам безопасности.

Это означает, что детекторы газа можно устанавливать на любом участке рудника. Горные комбайны обычно подключаются к проводным детекторам. Это замедляет скорость движения комбайнов вперед, поскольку постоянно приходится заново подсоединять провода. Подключение горных комбайнов к детекторам газа по беспроводным сетям позволит повысить производительность. Аккумуляторы таких детекторов газа отличаются компактным размером и небольшим потреблением энергии. Замена аккумуляторов требуется один раз в 12–18 месяцев. Мы тесно сотрудничаем со специалистами угольных шахт в Шаньси, разрабатывая систему предупреждения взрывов. Она поможет решить множество проблем во всех уголках мира».

—Чжао Дунхуэй, информационное агентство «Синьхуа»: «Компания Huawei адаптировала для предприятий угольной промышленности так называемую корпусную операционную модель. Вы будете расширять применение этой модели в других отраслях — в аэропортах, морских портах, на металлургических заводах? И означает ли это, что Huawei планирует развивать новые направления бизнеса? Мне также хотелось бы задать личный вопрос. Вы уже давно и упорно работаете на благо компании. Когда вы планируете выйти на заслуженный отдых?»

—Жэнь Чжэнфэй: «Эта модель не ограничивается угольной промышленностью. Давайте я поясню, что такое корпусная модель. Эту концепцию мы позаимствовали у Google. По сути, корпус объединяет ученых, участвующих в фундаментальных исследованиях, технических специалистов, экспертов по продуктам, инженеров, специалистов по продажам, доставке и обслуживанию в единую команду. Это позволяет быстрее выводить на рынок новые продукты. Такая модель помогает более тщательно планировать развитие направлений деятельности нашей компании и значительно повышать общую эффективность работы.

В ряде портов уже проведено масштабное развертывание новых технологий, однако впервые мы реализовали корпусную модель именно в угольной промышленности. Посетите аэропорты в Шэньчжэне, Шанхае и Дубае, где благодаря нашим решениям существенно повысилась эффективность работы диспетчеров.

Позвольте рассказать о наших достижениях. Во время грозы, например, или в других экстренных ситуациях, нарушающих нормальную работу, работникам аэропортовых служб приходится перемещать телетрапы для вылетающих рейсов. Раньше на это уходило несколько часов физической работы персонала. Мы помогли сократить это время до считаных секунд, а также уменьшить время рулежки самолета на две минуты. Вот такие усовершенствования нам удалось реализовать.

Можете также посетить металлургический завод Hunan Valin в городском округе Сянтань. На нем полностью автоматизирована работа печей и прокатных станов. Процессы плавления и проката стали выполняются из диспетчерской — силами работников, одетых в костюмы с галстуками. После внедрения технологий дополненной и виртуальной реальности можно будет наблюдать за химическими реакциями в печи через специальные очки; материалы не придется извлекать из печи для проверки и тестирования. Это позволит значительно повысить как эффективность производства, так и качество сплава. Итак, после того, как технологии автоматизации были реализованы на ряде сталелитейных заводов, стало гораздо проще внедрить их и на предприятиях угольной промышленности.

То же самое касается и портов. Мы помогли специалистам порта Нинбо и порта Шэкоу в Шэньчжэне автоматизировать большую часть операций. Наши планы по внедрению корпусной модели в этих отраслях зависят от того, насколько высоким будет спрос на нее. Например, внедрение модели в аэропортах и портах превращается по большей части в математическую задачу, которая решается сравнительно просто. Однако в угольной промышленности задействуются также химия и физика. И это принципиально новые задачи для нашей компании.

Мы также реализовали корпусную модель для музыкальных сервисов. Многие потребители недовольны качеством музыки, которую они слушают. Почему, спросите вы? Воспроизводимая музыка охватывает широкий диапазон частот. Когда мы идем в концертный зал, то слышим абсолютно все частоты — от самых низких до самых высоких. Однако при воспроизведении музыки на электронных устройствах ширина полосы частот ограниченна, поскольку передаваемые записи приходится сжимать в небольшие пакеты данных. При этом самые низкие и самые высокие частоты просто удаляются, что отрицательно сказывается на качестве звука. Технологии сверхширокополосной связи позволяют передавать тончайшие нюансы звучания и дают слушателям возможность наслаждаться непревзойденным качеством музыки.

Конструкция наших наушников фактически позволяет задействовать при прослушивании музыки всю костную структуру, окружающую человеческое ухо, а не только полость среднего уха. Это новшество было реализовано благодаря работе корпуса по вопросам развития музыкальных сервисов, в рамках которого множество наших научных экспертов проводили масштабные исследования и разрабатывали многочисленные инновационные технологии в таких областях, как акустика.

Качество Apple до сих пор остается непревзойденным, если говорить о музыкальных сервисах. Компания Apple ежегодно получает прибыль $20 млрд от продажи наушников. По нашим расчетам, ежегодная прибыль Huawei от продажи наушников вряд ли достигнет уровня Apple, однако мы в любом случае планируем повысить ее до $10 млрд и получить чистую прибыль в размере более $3 млрд. Однако сегодня Apple сохраняет за собой лидерство в этой сфере. Это действительно великая компания.

Если коротко: возможность внедрения операционной корпусной модели для конкретной компании зависит в основном от того, требуется ли привлекать ученых к первичным разработкам. Если участие ученых необходимо, то мы будем внедрять корпусную модель. В противном случае мы по-прежнему будем применять стандартную матричную модель, которая используется в данный момент».

—Чжао Дунхуэй, информационное агентство «Синьхуа»: «Когда вы планируете выйти на пенсию?»

—Жэнь Чжэнфэй: «По правде говоря, вопрос для меня заключается не в самой возможности уйти на покой, а в том, чем я буду заниматься на пенсии. Моя супруга говорит мне, что я смогу наслаждаться чаепитием каждый день. Хорошо, по утрам я смогу это делать. Но если я выпью чай вечером, то вряд ли потом засну ночью. Так что я действительно не представляю себя в роли пенсионера и поэтому, пожалуй, пока останусь на своем посту в Huawei. Возможно, вы подадите мне пару идей, чем бы я мог заняться. У меня и в самом деле нет такого хобби, которому я мог бы с удовольствием посвящать все свободное время».

—Селия Чэнь, SCMP: «Руководство Huawei в начале 2020 года говорило о том, что целью компании является “выживание”. Однако компания до сих пор чувствует себя превосходно. Какие цели руководство ставит теперь, в 2021 году? В чем компания нуждается в первую очередь, чтобы успешно развиваться в следующие три года? И если бы у компании был выбор — в течение трех лет иметь возможность привлекать множество ученых к своим проектам или быть немедленно исключенной из Списка организаций,— на чем бы вы остановились?»

—Жэнь Чжэнфэй: «Мне кажется очень маловероятным, что правительство США исключит нашу компанию из Списка организаций. Не сказал бы, что это невозможно, но вероятность очень мала. Мы, собственно говоря, и не рассматриваем ее вовсе. Мы должны по-прежнему создавать качественные продукты и решения, чтобы завоевать доверие клиентов. Мы будем рады принять в свою команду ученых со всего мира и готовы поддерживать светлые умы. На данный момент мы просто хотим работать еще усерднее и изыскивать новые способы выживания компании.

Предприятия угольной промышленности как раз дают прекрасную возможность для этого. По всему миру существует огромное количество угольных рудников, которые потенциально могут принести прибыль на десятки миллиардов долларов. Просто представьте себе, скольким людям мы могли бы помочь, располагая такой суммой».

—Арджун Харпал, CNBC: «Господин Жэнь, можно задать вопрос о чипах? В данный момент, как вы уже говорили ранее, подразделение Huawei по выпуску смартфонов лишено поставок чипов. Какие меры вы принимаете в этом направлении? Вы инвестируете в развитие производителей чипов? Может быть, планируете приобрести такую компанию? И учитывая, что вы отрезаны от поставок компании TSMC, какую альтернативу ей вы видите? Возможно, MediaTek могла бы поставлять чипы для смартфонов премиум-сегмента? И еще один вопрос на ту же тему: Huawei планирует продолжать производство смартфонов? Или же вы собираетесь продать это направление бизнеса так же, как это произошло с Honor?»

—Жэнь Чжэнфэй: «Во-первых, правительству США стоило бы внимательнее взглянуть на производство чипов в своей стране. США делают ставку на производство чипов, также значение этому будут придавать и в Европе, и в Японии. В скором времени мир столкнется с переизбытком чипов, как это уже произошло с недвижимостью. Мы не собираемся инвестировать в производство чипов. Превращение песка в кремний не наш профиль. Мы хороши в математических алгоритмах. И кроме того, мы полагаемся на возможности глобализации. Мы не откажемся от идеалов глобализации и именно так будем вести свой бизнес, невзирая на самые суровые санкции и прочие препятствия. В один прекрасный день рынок окажется переполнен чипами, и готов спорить, что нас будут просто умолять их купить.

Во-вторых, не стоит думать, что устройства ограничиваются только мобильными телефонами. Абсолютно все, что обеспечивает связь между людьми или объектами,— это устройства. К ним относятся лазерные, ультразвуковые и допплеровские радиолокаторы для беспилотных автомобилей, бытовые счетчики газа и воды, телевизоры и системы безопасности. Мобильные телефоны составляют лишь малую толику всех устройств. Huawei может передать свои технологии 5G другим компаниям в будущем, однако мы никогда не продадим свой бизнес по производству устройств».

—Дэвид Кертон, Reuters: «Как мы понимаем, группа специалистов, представляющих интересы вашей дочери Мэн Ваньчжоу, ведет диалог с прокуратурой США. Есть ли у вас основания ожидать, что она сможет вернуться в этом году? Каково ее будущее в компании?»

—Жэнь Чжэнфэй: «Что касается дела Мэн Ваньчжоу, судебное разбирательство в Канаде пока продолжается».

—Лю Жуйцян, Shanxi Daily: «Господин Жэнь, власти Шаньси в настоящее время запустили пилотную комплексную программу по реформированию энергетической отрасли, которая потребует участия большого числа высококвалифицированных технических экспертов. Планирует ли Huawei помочь в реализации программы развития технической экспертизы в Шаньси?»

—Жэнь Чжэнфэй: «Мы пока не рассматривали перспективы дополнительных инвестиций в развитие провинции Шаньси».

—Селия Чэнь, SCMP: «Учитывая, что в настоящее время Huawei проводит масштабный пересмотр своего бизнес-портфеля, планируются ли изменения в составе руководства компании? В последнее время в прессе появлялись сообщения о том, что Эрик Сюй готов покинуть Huawei. Это правда или просто слухи? Изменится ли состав руководства Huawei вместе с бизнес-портфелем компании?»

—Жэнь Чжэнфэй: «Мы не планируем никаких существенных перемен в структуре руководства Huawei. Возможно, произойдет ряд кадровых перестановок в связи со сменой операционной модели. Например, председатель корпуса по вопросам развития угольной промышленности ранее был президентом подразделения Huawei в Южной Америке. Это наглядно демонстрирует наше стремление поддерживать развитие угольной промышленности в Шаньси.

Что касается ухода Эрика Сюя из Huawei, это не более чем досужие домыслы. Мы уже опубликовали соответствующее заявление для прессы».

—Дэвид Кертон, Reuters: «Что касается прибыли, то нельзя отрицать, что бизнес по производству телефонов терпит убытки. Считаете ли вы, что эта новая возможность поможет компенсировать потери? И если да, то насколько быстро?»

—Жэнь Чжэнфэй: «Я полагаю, что это, скорее всего, произойдет в 2021 году».

—Селия Чэнь, SCMP: «Ваша младшая дочь Аннабель Яо не пошла по пути Мэн Ваньчжоу и решила строить карьеру в совершенно другой сфере. Выбор какой из ваших дочерей порадовал вас больше?»

—Жэнь Чжэнфэй: «У детей всегда были и будут собственные интересы. И родители не вправе делать за них выбор. Дети могут пойти по любому пути, который им нравится. Я практически ничего не знал о шоу-бизнесе. И когда Аннабель начала работать в этой сфере, я лишь тогда понял, насколько тяжела жизнь артиста. Однако она не сожалеет о своем решении. И мы, ее родители, не хотим вмешиваться в ее жизнь».

—Дэвид Кертон, Reuters: «Почему вы решили объявить об этом проекте непосредственно перед китайским Новым годом?»

—Жэнь Чжэнфэй: «Это было сделано не специально. Нам просто нужно было скоординировать свои планы с графиком правительства провинции Шаньси. Я уже давно не встречался с представителями СМИ, поэтому просто хотел воспользоваться возможностью, чтобы встретиться с парой друзей из прессы. Так что время выбрано произвольно».

—Чжао Дунхуэй, информационное агентство «Синьхуа»: «Создается впечатление, что вы намеренно избегаете разговоров о диверсификации».

—Жэнь Чжэнфэй: «Компания Huawei никогда не пойдет на диверсификацию. Мы предлагаем платформу, которая дает равные возможности для развития любой отрасли. Те возможности, которые мы предлагаем предприятиям угольной промышленности, по большей части ничем не отличаются от того, что мы предлагаем в телекоммуникационной и транспортной отраслях. Единственное отличие заключается в том, что на угольных рудниках пока не умеют пользоваться этой платформой, поэтому мы гораздо сильнее помогаем им. Мы продаем больше платформ, но это не диверсификация».

—Селия Чэнь, SCMP: «Спасибо, что нашли время для встречи с нами. Если бы президент США Джо Байден позвонил вам, что бы вы ему сказали?»

—Жэнь Чжэнфэй: «Я был бы очень рад такому звонку, но он мне не звонил. У вас есть мой адрес электронной почты и номер телефона».

—Селия Чэнь, SCMP: «Какую тему вы хотели бы обсудить в первую очередь?»

—Жэнь Чжэнфэй: «Я бы обсудил с ним общие вопросы развития. Как США, так и Китаю необходимо активно развивать экономику, поскольку это самым положительным образом скажется на жизни общества и финансовом благополучии наших стран. Это нужно всем. Прогресс не стоит на месте, и ни одна компания в мире не в состоянии в одиночку развивать какую-либо отрасль в глобальном масштабе. Для этого требуются тщательно скоординированные усилия большого числа компаний в самых разных уголках планеты.

Спасибо за внимание! До следующей встречи!»