18 февраля, четверг
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Пресс релиз| все

Новости компаний | все

Выручка «Газпром нефти» за 2020 год составила 2 трлн рублей

По итогам 2020 года выручка «Газпром нефти» составила 2 трлн руб., EBITDA — 485 млрд рублей.

Как следует из отчета компании, в период со второго по четвертый квартал чистая прибыль была положительной, по итогам года показала снижение в 3,4 раза сравнению с показателем 2019 года и составила 117,7 млрд руб. На данные отчетности оказали влияние снижение цен и спроса на нефть и нефтепродукты на мировом рынке.

При этом добыча углеводородов с учетом доли в совместных предприятиях «Газпром нефти» сохранилась на уровне 2019 года.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Партнерские проекты

Конференции

Новости компаний | все

Профиль пользователя