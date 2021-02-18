Выручка «Газпром нефти» за 2020 год составила 2 трлн рублей

По итогам 2020 года выручка «Газпром нефти» составила 2 трлн руб., EBITDA — 485 млрд рублей.

Как следует из отчета компании, в период со второго по четвертый квартал чистая прибыль была положительной, по итогам года показала снижение в 3,4 раза сравнению с показателем 2019 года и составила 117,7 млрд руб. На данные отчетности оказали влияние снижение цен и спроса на нефть и нефтепродукты на мировом рынке.

При этом добыча углеводородов с учетом доли в совместных предприятиях «Газпром нефти» сохранилась на уровне 2019 года.