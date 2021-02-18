В Ростовской области директора фирмы будут судить за уклонение от уплаты налогов

В Ростовской области утверждено обвинительное заключение в отношении директора фирмы. Правоохранители подозревают его в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Как сообщил “Ъ-Юг” источник в правоохранительных органах, речь идет о руководителе ООО «Венко».

По версии следствия, подозреваемый с января 2015 года по август 2018 года не заплатил НДС и налог на прибыль за 2015–2017 года в сумме более 25 млн руб. Он предоставлял в налоговую инспекцию ложные сведения о финансово-хозяйственных отношениях с фиктивными организациями.

Наталья Шинкарева