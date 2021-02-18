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ФСБ задержала в Башкирии членов террористической организации

ФСБ России совместно с подразделениями Федеральной службой войск национальной гвардии и МВД России задержали в Башкирии членов организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (признана террористической и запрещена в РФ). Как сообщили в пресс-службе ФСБ, в рамках спецоперации члены организации были также задержаны в Республике Крым, Москве, Санкт-Петербурге, Приморском, Краснодарском краях, Республике Дагестан, а также в Орловской, Калужской, Ивановской областях.

Оперативно-розыскные мероприятия установили, что члены «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», в том числе через интернет, распространяли среди жителей России исламистскую террористическую идеологию, а также вербовали российских мусульман.

Дома у задержанных изъяты запрещенные пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», телефоны и электронные носители информации.

В отношении семерых задержанных следствие возбудило уголовные дела.

Майя Иванова


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