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Партнеры Сбера поддерживают благотворительные организации Перми

Благодаря партнерам Сбербанка более 150 подопечных благотворительных организаций Пермского края смогут бесплатно получить телемедицинские консультации врачей сервиса «СберЗдоровье».

Партнер банка – компания ООО «Урал Логистика» выкупила и подарила 150 промокодов на бесплатное пользование услугами сервиса «СберЗдоровье» в течение одного года ПРОО «Территория семьи» и фонду помощи детям «Дедморозим».

Так, специалисты ПРОО «Территория семьи» передали промокоды на услуги телемедицины своим подопечным – семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации. Теперь воспользоваться сервисом «СберЗдоровье» и получить квалифицированную телемедицинскую помощь смогут пациенты из Коми-Пермяцкого округа, Осы, Барды, Елово, Верещагино, Сивы, Карагая и Ильинского. Дежурный терапевт круглосуточно поможет найти ответы на самые разные вопросы по здоровью, составить план обследования и ответить на вопросы в процессе лечения.

Сервис «СберЗдоровье» – это отличная возможность не только получить альтернативное медицинское мнение, если семья по определенным жизненным обстоятельствам не может посетить врача лично, но и обратиться за помощью к редкому специалисту. Важно, что пациенту не нужно регулярно приходить в поликлинику к лечащему врачу, все вопросы он сможет задать онлайн.

Инна Бабина, начальник отдела пропаганды и финансирования чудес фонда помощи детям «Дедморозим»:

«Мы передадим промокоды на телемедицину подопечным проекта «Вернуть будущее» – это выпускники интернатов для детей с инвалидностью. При поддержке специалистов проекта ребята учатся жить самостоятельно: готовить, вести быт, ориентироваться в городе и, конечно, заботиться о своем здоровье. Долгое время практически все решения об этом за ребят принимали в интернатах, а теперь они привыкают сами нести ответственность за свою жизнь. Возможность получать профессиональные консультации врачей не выходя из дома, оперативно и в удобное время – важная поддержка на этом пути».

Елена Сергеева, генеральный директор компании «Урал Логистика»:

«Я рада, что теперь еще больше жителей Пермского края могут воспользоваться всеми преимуществами многофункционального сервиса из экосистемы Сбербанка и решить насущные проблемы, в первую очередь со здоровьем. Мы планируем не останавливаться на этом, и подарим промокоды благотворительным организациям в Нижнем Новгороде и Москве».

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Сбербанк регулярно реализует активности в рамках корпоративной социальной ответственности, в том числе по созданию и поддержанию инклюзивной среды. Отрадно, что партнеры Сбера не только поддерживают наши благотворительные проекты, но и предлагают новые форматы. В ситуации противодействия пандемии промокод на телемедицинские услуги позволит решать большинство возникающих вопросов между пациентом и врачом удаленно и, что немаловажно, – бесплатно».

О компании «Урал Логистика»

ООО «Урал Логистика» – один из ведущих операторов железнодорожного транспорта на Пространстве 1520. В управлении компании более 12 тыс. вагонов-цистерн для перевозки нефти и нефтепродуктов. В 2020 году ООО «Урал Логистика» вошло в топ-30 компаний в отрасли, по версии агентства IFO Line.

О компании «СберЗдоровье»

Сервис «СберЗдоровье» был создан на базе медицинского сервиса DocDoc в 2020 году. В 2017 году сервис на 80% вошел в Группу компаний Сбербанка, после чего начал трансформацию в медицинскую платформу – площадку, на которой представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу и телемедицина. На сервисе есть возможность связаться онлайн в любое время с дежурными терапевтом, педиатром либо по записи с врачами более 40 направлений. На данном этапе в проекте участвует более 4 тыс. частных клиник. Общее число клиентов «СберЗдоровье» сегодня превышает 7,5 млн человек.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.

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