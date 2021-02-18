Лжесотрудники банка похитили в двух жителей Ижевска более 500 тысяч рублей

У 24-летнего и 30-летней жителей Ижевска похитили 260 тыс. руб. и 270 тыс. руб. под предлогом предотвращения незаконного оформления на их имя кредитов. Оба преступления квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), сообщает пресс-служба МВД по городу.

В обоих случаях потерпевшим звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков и имитировали работу «горячей линии». Сперва они сообщали, что потерпевшим якобы одобрены заявки на кредиты. После того, как ижевчане говорили, что не подавали заявку, злоумышленники поясняли, что это могли сделать мошенники. Так, под предлогом предотвращения незаконного оформления кредитов потерпевшим дали указания оформить «встречные» займы, обналичить деньги и перевести их на различные счета.