Трое бывших инспекторов Ростехнадзора в Башкирии осуждены за получение взятки

Нефтекамский городской суд вчера признал двоих бывших сотрудников Западно-Уральского управления Ростехнадзора Бориса Насретдинова и Дмитрия Стародумова виновными в получении взятки (ч. 3, 5 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Суд установил, что в 2019 году заместитель начальника отдела Борис Насретдинов, государственные инспекторы Дмитрий Стародумов и Рамиль Файзрахманов в ходе проверки объекта капитального строительства нефтяного месторождения АНК «Башнефть» в Янаульском районе выявили многочисленные нарушения при выполнении строительно-монтажных работ и оформлении исполнительно-технической документации. Они сообщили представителю «Башнефти», что за взятку в размере 150 тыс. руб. помогут составить положительное заключение об отсутствии нарушений. Работник нефтедобывающего предприятия обратился в правоохранительные органы. После передачи денег Рамилю Файзрахманову его задержали сотрудники республиканского Управления ФСБ.

Во время расследования было установлено, что Борис Насретдинов дважды получал взятки по 30 тыс. руб. в 2018 году за игнорирование выявленных нарушений на других объектах. В отличие от Дмитрия Стародумова и Рамиля Файзрахманова вину он не признал.

Суд назначил Борису Насретдинову восемь лет условного лишения свободы с испытательным сроком на четыре года и штрафом в размере 1,15 млн руб., а Дмитрию Стародумову – четыре года условно с испытательным сроком на два года.

Уголовное дело в отношении Рамиля Файзрахманова было выделено в отдельное производство в связи с заключением им досудебного соглашения. Суд приговорил его к пяти с половиной годам лишения свободы условно с четырехлетним испытательным сроком и штрафу 767,5 тыс. руб.

Влада Шипилова