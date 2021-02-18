Ремонт моста через Мулянку оценили в 193 млн рублей

ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Прикамье“» объявило открытый конкурс на проведение капитального ремонта моста через реку Мулянку, расположенного на километре 11+295 автомобильной дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург.

Как указано в техническом задании, подрядчику необходимо полностью восстановить транспортно-эксплуатационное состояние сооружения и довести его до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования. Все работы необходимо завершить до 30 сентября 2022 года.

Максимальная цена контракта определена в 193,6 млн руб. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 17 марта.