Четыре дома в Армавире признаны памятниками архитектуры

Четыре здания включены в единый реестр объектов культурного наследия, - сообщает пресс-служба администрации Кубани. Все они располагаются в центре Армавира. Их возводили в начале ХХ века как жилые дома, в этом статусе они находятся и сегодня.

Среди памятников архитектуры выделяется дом владельца крупнейшей в Армавире аптеки и совладельца Армавирского стекольного завода В. К. Вильде. Здание построили в традициях эклектики с преобладанием элементов классицизма в 1902 году.

Другой объект культурного наследия признан - особняк купца-мануфактурщика Г. С. Айвазова, расположен по ул. Дзержинского. Дом украшен кованым зонтом с фигурками сказочных драконов, что является типичным сюжетом армавирских кузнецов.

Андрей Ульченко