Члены татарстанской команды «КамАЗ-Мастер» проходят вакцинацию

Представители татарстанской гоночной команды «КамАЗ-Мастер» в данный момент проходят вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщает РИА «Нoвости».

Отмечается, что речь идет только о тех, кто не переболел вирусом. У остальных есть антитела к COVID-19. «Часть сотрудников команды переболела коронавирусом, у них есть антитела», — отметил пресс-атташе гоночной команды Эрик Хайруллин.

«КамАЗ-Мастер» был основан в 1988 году. В ее активе — 18 побед в ралли «Дакар». В настоящее время пилотами команды выступают Эдуард Николаев, Айрат Мардеев, Андрей Каргинов, Антон Шибалов, Дмитрий Сотников.

"Ъ-Казань"