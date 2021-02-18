В Ярославле мэрия предлагает включить оплату ремонта ям в квитанции ЖКХ

В Ярославле обсуждается вопрос о внесении в коммунальные платежи дополнительной графы за проведение ямочного ремонта на придомовой территории, об этом рассказала на своей страничке в соцсети депутат муниципалитета Евгения Овод. По ее информации, данный вопрос обсуждался на заседании рабочей группы муниципалитета по ЖКХ 16 февраля.

Депутат пояснила, что в рамках рабочей группы было начато обсуждение поиска возможных путей решения вопроса по ямочному ремонту дворовых территорий. По словам госпожи Овод, одним из таких путей было предложено внести графу сбора за ямочный ремонт в коммунальные платежи ярославцев.

«Сейчас мэрия предлагает такую идею: не за бюджетные деньги и не повышая тариф для населения за содержание жилья, а просто добавить строку калькуляции на ямочные ремонты дворов многоквартирных домов. То есть, закладывается сама возможность проведения данного вида работ в рамках ежегодного повышения тарифа, что даст правовое основание обязать управляющие кампании в рамках содержания жилья выполнять асфальтировки. Сроки озвучиваются – до утверждения тарифа в мае, а в начале июля произойдет плановое ежегодное повышение»,— отметила госпожа Овод.

По словам председателя муниципалитета города Ярославля Артура Ефремова, данный вопрос поднимался на рабочем совещании, как один из вариантов решения проблемы.

«Мы этот вопрос обсудили на рабочем совещании, в котором поделились мнением о путях, по которым можно пойти, чтобы проводить ремонт придомовых территорий. Один из путей, это возможность, как раз введя строку в квитанции, аккумулировать средства, и в дальнейшем, по заявке жителей, асфальтировать придомовую территорию. Но это только рабочие моменты, только начало обсуждений, только подготовка к обсуждениям. Мы попросили ДГХ посмотреть насколько это юридически возможно, посмотреть практику других городов. Наша задача не только принимать решения, но и смотреть актуальные проблемы. Никакого подорожания услуг не будет. Мы смотрим те механизмы, где возможно это сделать без увеличения платы, если это будет что-то влечь за собой, конечно же мы не будем даже дальше поднимать этот вопрос»,— рассказал “Ъ-Ярославль” господин Ефремов.

В департаменте дорожного хозяйства мэрии Ярославля сообщили, что с июля 2020 года в постановление мэрии города Ярославля от 31.10.2017 года №1494 в позицию «Примечание» введен новый пункт, предусматривающий начисление платы за текущий ремонт асфальтовых покрытий, расположенных на земельных участках многоквартирных домов, в случае такой необходимости, при обязательном наличии решения общего собрания собственников помещений в таком доме.

«По решению общего собрания собственников многоквартирного дома, расходы на ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на дворовой территории взимаются дополнительно»,— уточнили “Ъ-Ярославль” в мэрии, добавив, что нормативные правовые акты публикуются и принимаются к исполнению после получения заключения прокуратуры города Ярославля.

В мэрии также добавили, что включение платы за ямочный ремонт придомовых территорий в состав ежемесячно взимаемой платы за содержание жилья через внесение изменений в постановление мэрии, не представляется возможным. Такие работы могут выполняться на основании решения общего собрания собственников помещений.

Дарья Сабаева