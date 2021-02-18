РНКБ с начала года заключил договора на кредитование бизнеса на 7 млрд рублей С января 2021 года РНКБ Банк (ПАО) подписал с представителями малого и среднего бизнеса кредитные договора на общую сумму более 7 млрд рублей. Из них 2,8 млрд рублей будет выдано застройщикам в рамках проектного финансирования с использованиям эскроу-счетов согласно 214-ФЗ

В том числе, в рамках льготных программ Министерства экономического развития РФ со ставкой до 7% годовых и Министерства сельского хозяйства РФ со ставкой до 5% годовыхбанк уже выдал кредиты индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на общую сумму около 600 млн рублей. После завершения срока действия госпрограмм для поддержки предпринимателей, пострадавших в период пандемии в 2020 году, указанные льготные программы являются наиболее востребованными среди клиентов РНКБ.

В этом году банк также запустил пилотный проект с целью улучшения условий кредитования сельхозпроизводителей по предоставлению беззалогового кредитования в размере до 3 млн рублей заемщикам, деятельность которых будет соответствовать установленным банком критериям.

- Наш банк является участником большинства государственных программ стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, - говорит Председатель Правления РНКБ Михаил Якунин. – Мы рассчитываем, что в среднегодовой перспективе динамика кредитования бизнеса в РНКБ в рамках льготных госпрограмм в целом сохранится. Заявку на кредит представители бизнеса могут подавать онлайн без визита в офис – в мобильном приложении банка для юридических лиц или на сайте РНКБ.