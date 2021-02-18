На Кубани выявлено 169 новых случаев COVID-19

В Краснодарском крае за прошедшие сутки выявлено 169 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает администрация края. Общее количество заболевших в регионе достигло 36849 человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 649,3.

В Краснодаре диагноз COVID-19 подтвердился у 55 человек, в Сочи – 24 новых случая, в Новороссийске – 11 новых заболевших. За сутки в Краснодарском крае скончались 16 пациентов с диагнозом COVID-19, всего в регионе отмечено 1775 летальных случаев, 30203 человека выздоровели, из них за последние сутки – 271 человек.

Анна Перова, Краснодар