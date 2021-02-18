Чистая прибыль группы ЧТПЗ в 2020 году снизилась более чем на треть

По итогам 2020 года чистая прибыль группы ЧТПЗ составила 6,25 млн руб., что на 37,2% меньше, чем в 2019 году. Выручка от реализации продукции снизилась на 28,2% и составила 137,9 млрд руб., что связано с сокращением отгрузок из-за «коронакризиса». Групповой показатель EBITDA составил 28,5 млрд (-10,4% к 2019 году), показатель рентабельности по EBITDA вырос на 4,1 процентного пункта. Объем капитальных затрат составил 6,5 млрд руб. и снизился на 13% к предыдущему периоду. В основном эти средства были направлены на проекты по повышению операционной эффективности, экологические мероприятия и развитие прокатной системы нефтесервисного дивизиона.

В 2021 году группа ЧТПЗ планирует продолжать фокусироваться на достижении целей, утвержденных в стратегии до 2024 года. Это развитие линейки высокомаржинальных продуктов, повышение операционной эффективности, улучшение клиентского опыта, развитие клиентского предложения, наращивание присутствия на смежных рынках, увеличение географии поставок. В компании ожидают, что пандемия продолжит негативно влиять на макроэкономику, но принимаемые руководством группы антикризисные меры и восстановление спроса на трубном рынке дадут возможность сохранить финансовую устойчивость.