На капремонт стадиона «Строитель» в Салавате направят до 235,94 млн рублей

Салаватское МАУ Спортивная школа «Салават» на аукционе 26 февраля отберет подрядчика капитального ремонта стадиона «Строитель», сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 235,94 млн руб., он будет оплачен из бюджета Башкирии.

Работы нужно завершить до 30 ноября текущего года. В частности, на западной трибуне необходимо восстановить и усилить балки, устранить трещины в наружных стенах трибун, восстановить защитный слой ступеней лестницы и разрушенные плиты пешеходных дорожек.

Стадион «Строитель» в Салавате построен в 1959 году и является вторым крупнейшим стадионом в городе. Он вмещает в себя 7 тыс. зрителей. На стадионе открытые трибуны, есть футбольное поле и легкоатлетический манеж, площадки для игры в футбол и волейбол. В 2008 году там был проведен капитальный ремонт.

Майя Иванова