Сотрудник ФГУП из Самары подозревается в получении 1 млн рублей за незаконную аренду

Начальник центрального матсклада управления комплектации Главного военно-строительного управления №5 из Самары стал фигурантом уголовного дела. Он подозревается в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом в четверг сообщает СУ СК по Самарской области.

«По версии следствия, в период с 2015 по 2020 год подозреваемый получил от гражданина взятку в виде денежных средств на общую сумму более 1 млн руб.»,– говорится в сообщении.

Деньги подозреваемый получил за сдачу нежилых помещений ФГУПа в аренду, считают правоохранители. Сделка проводилась без заключения договора.

Георгий Портнов