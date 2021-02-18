На Кубани перед судом предстанет адепт запрещенной в РФ организации иеговистов

В Абинском районе Краснодарского края местный житель предстанет перед судом по обвинению в участии в экстремистской организации (ч.2 ст.282.2 УК РФ), сообщило следственное управление СКР по региону. Мужчина является членом местной религиозной организации «Свидетели Иеговы», которая в 2015 году была запрещена решением краевого суда.

Противоправная деятельность адепта религиозной организации иеговистов была выявлена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. По данным СУ СКР, с марта по апрель 2020 года житель Абинска проводил онлайн-лекции на основе литературы, признанной экстремистской. Запрещенные книги мужчина хранил у себя дома.

Анна Перова, Краснодар