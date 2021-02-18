В 2020 году большинство нацпроектов в Пермском крае достигли плановых показателей

Пермский край стал 6-м из 14 регионов Приволжского федерального округа (ПФО) по темпам выполнения национальных проектов. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Общий объем финансирования национальных проектов в регионе составил в прошлом году 17 млрд руб. «Мы показали результат по реализации нацпроектов в 96%. Это выше и общероссийского показателя, и средний по Приволжскому федеральному округу — регион здесь занял шестое место. Но наша основная задача заключается не просто в расходовании средств, а в реализации проектов таким образом, чтобы жители не только в городах, но и в глубинке почувствовали изменения к лучшему»,— отметил губернатор Дмитрий Махонин, выступая на заседании координационного совета. Из 50 исполняемых региональных проектов (в рамках 13 национальных) большинство вышли на плановые показатели.

По нацпроекту «Здравоохранение» в Губахе, Чайковском и Краснокамске введены в эксплуатацию пункты онкологической помощи, было куплено 88 единиц оборудования. Нацпроект «Образование» позволил открыть 21 центр «Точка роста», центр цифрового образования детей «IT-куб», центр опережающей профессиональной подготовки и мобильный технопарк «Кванториум». Компьютеры поступили в 100 региональных школ. Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» за год расселено 67 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья. В ходе реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 108 км дорог. С помощью нацпроекта «Экология» удалось сделать важный шаг к решению многолетней проблемы — снабжения качественной водой жителей Краснокамска и микрорайона Закамск: был введен в эксплуатацию водовод в Кировском районе Перми.

«Задачи на текущий год — не снижать темпов, активно работать по контрактации средств, внимательно контролировать качество выполнения задач на объектах. Результаты нацпроектов нужны не „на бумаге“, их должны видеть и чувствовать жители Пермского края,— подчеркнул губернатор.— Финансирование обеспечено, теперь ответственность за эффективное использование средств лежит на нас, на профильных министерствах и на руководителях территорий Прикамья».