В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекса», свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Компания объединяет сервисы «Яндекс.Поиск», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Маркет» и другие. Пресс-служба компании отмечала трудности с доступом к сервисам такси, они уже устранены.

Жалобы на работу сервисов «Яндекса» начали поступать около 13:28 мск. Пользователи сообщают о проблемах с доступом к сайту (80%), почте (14%) и сервису онлайн-платежей (4%). Больше всего жалоб поступило из Москвы и Санкт-Петербурга.

«У ряда пользователей могли возникать кратковременные трудности с доступом к сервисам такси. Наши специалисты работают над устранением сложностей»,— сообщила “Ъ” пресс-служба «Яндекс.Такси». Позже там добавили, что «сервисы такси работают в штатном режиме».