В Краснодаре осужден один из организаторов хищения средств дольщиков ЖК «АРС-Аврора»

Ленинский районный суд Краснодара вынес приговор в отношении Сергея Сологуба, одного из топ-менеджеров проекта строительства жилого комплекса «АРС-Аврора», который признан виновным в соучастии в хищении средств дольщиков на 530 млн руб., сообщила прокуратура края.

По данным прокуратуры, в период с 2013 года по 2016 год Сергей Сологуб совместно с Русланом Шеином, ранее осужденным к реальному лишению свободы, а также с иным лицом, организовали привлечение средств дольщиков якобы на строительство жилого комплекса с встроенными коммерческими помещениями. Свои обязательства застройщики не выполнили, объект не завершен до сих пор. Потерпевшими от действий злоумышленников признаны более ста граждан и юридических лиц. Сергею Сологубу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в колонии общего режима, сообщили в прокуратуре.

Анна Перова, Краснодар