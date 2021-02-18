ФСБ задержала вице-мэра Челябинска по экономическому развитию

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали заместителя главы города по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России. Причины задержания чиновника в ведомстве не комментируют, ссылаясь на то, что это прерогатива Следственного комитета. Получить комментарий в региональном управлении СКР не удалось.

По данным Znak.com, Олега Извекова подозревают в получении взятки в размере 450 тыс. руб. за помощь коммерческой организации при заключении контрактов на поставку тепловизоров для многофункциональных центров Челябинска.

Юлия Гарипова, Челябинск