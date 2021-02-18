Краснодарский филиал «АльфаСтрахование» защитил буксир «Деловой-6», а также его экипаж и ответственность судовладельца ООО СК «ДЕЛО» Буксир «Деловой-6» – это шестое судно в серии буксиров ASD Tug 2310, которое используется для буксировки, швартовки, пожаротушения и широкого спектра портовых операций на контейнерном и зерновом терминалах «ДелоПортс» в Новороссийске

Район плавания буксира – акватории Черного моря и Азовского моря (Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Анапа, Волна, Кавказ, Темрюк, Ейск, Таганрог, Азов, Ростов, Керчь, Феодосия, Севастополь).

«АльфаСтрахование» застраховала буксир «Деловой-6» по договору каско, ответственность судовладельцев ООО СК «Дело», а также 15 человек экипажа буксира.

ООО СК «Дело» предоставляет услуги буксировки судов в порту Новороссийск с использованием новых высокоманевренных буксиров современной конструкции с лучшими ходовыми и маневренными характеристиками, а также оказывает услуги по агентированию и бункеровке судов в порту Новороссийск.

«Страхование каско водных судов – один из старейших видов страхования. Он имеет свою специфику и предъявляет чрезвычайно высокие требования к страховщику, как в части его финансовой стабильности и качества перестрахования, так и в части наличия квалифицированного, опытного персонала. У «АльфаСтрахование» накопился большой опыт сотрудничества с транспортными компаниями, поэтому все наши клиенты всегда уверены в надежной защите своих сотрудников и техники», – говорит Ильяз Ахунжанов, директор краснодарского филиала «АльфаСтрахование».