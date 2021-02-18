АО «Медисорб» получит льготный заем на модернизацию производства анестетика

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил предоставление займа пермскому АО «Медисорб» в размере 100 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Средства пермской компании будут предоставлены по программе «Проекты развития» и пойдут на модернизацию производства ингаляционного анестетика «Севофлуран Медисорб». Он используется в качестве анестезии при проведении широкого спектра хирургических вмешательств, в том числе у детей. Препарат не уступает по качеству зарубежным аналогам, но более доступен по цене. Доля импорта ингаляционных анестетиков, по данным компании, составляет сегодня 70%. Запуск нового производства позволит к 2025 году снизить этот показатель до 40%.

В прошлом году «Медисорб» получил три льготных займа по линии федерального и регионального фондов на сумму 314 млн руб. при общей стоимости проектов в 382 млн руб.