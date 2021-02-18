Загрязнение белгородских лесов «Мираторгом» обернулось уголовным делом

ГУ МВД по Белгородской области возбудило уголовное дело по фактам повреждения и уничтожения леса в регионе (ч. 4 ст. 261 УК РФ, до десяти лет тюрьмы). В основу легли материалы проверки, проведенной прокуратурой Белгородской области. Анализируя дело об административном правонарушении в отношении крупного животноводческого комплекса ООО «Мираторг-Белгород», надзорный орган выявил, что компания решила «сэкономить на очистных сооружениях, проложив трубу для слива животноводческих отходов прямо в лесной массив», чем причинила лесному фонду крупный ущерб.

«В результате загрязнения территории урочища Прохоровского лесничества биологическими отходами уничтожены лесные насаждения (дубы, ясени, клены, лесная подстилка). Ущерб оценен более чем в 800 тыс. руб.»,— подчеркнули в прокуратуре, уточнив, что взяли дело на контроль.

Отметим, что вчера управление лесами Белгородской области обратилось в региональный арбитражный суд с иском о взыскании более 73 млн руб. ущерба, причиненного ООО «Мираторг-Белгород» объектам лесного фонда. Как рассказали в управлении, 12 декабря 2019 года компания сбросила жидкие навозные стоки на земли лесфонда, чем испортила почвы и лесные насаждения, в том числе «до степени прекращения роста». За это «Мираторг-Белгород» был привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.31 КоАП РФ. Однако общество так и не возместило ущерб, вследствие чего региональное управление лесами и обратилось в суд.

Мария Старикова, Олег Мухин