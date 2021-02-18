Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, как унитазы и писсуары вдохновляли художников, фотографов и скульпторов.

Я тут разбирал свои заметки на рабочем столе в компьютере и обнаружил старый материал, который никогда не утратит свою актуальность: рейтинг, составленный коллегами из издания «Артгид» — «Топ-10 унитазов в мировом искусстве». Хочу поделиться с вами своим восторгом.

Возглавляет рейтинг, естественно, проект Маурицио Каттелана с названием «Америка», – изготовленная из золота 750-й пробы точная действующая реплика унитаза. Изначально она была установлена в туалете на четвертом этаже Музея Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке. Золотым унитазом можно было пользоваться по прямому назначению; желающих было очень много, поэтому каждому давалось лишь пять минут, всегда стояла очередь. Рядом располагался охранник, следящий за временем. Каждые двадцать минут специальный уборщик чистил унитаз средствами, не вредящими золоту. Сумма изготовления предмета, как считается, приближалась к $2,5 млн.

«Артгид» давал очень забавные комментарии к каттелановскому действу, приводя цитату Владимира Ильича Ленина из статьи «О значении золота теперь и после полной победы социализма» (газета «Правда» (№ 251, 1921 год, 6–7 ноября): «Когда мы победим в мировом масштабе, мы, думается мне, сделаем из золота общественные отхожие места на улицах нескольких самых больших городов мира».

Но, несомненно, главным в истории мирового искусства остается «Фонтан» Марселя Дюшана 1917 года. Он известен только по фото Альфреда Стиглица, сделанной в 1917 году перед открытием выставки Общества независимых художников в Нью-Йорке. На выставку «Фонтан» не допустили, и он пропал. Впоследствии Дюшан выполнил несколько реплик писсуара. Последняя из них, остававшаяся в частных руках, была продана в 2002 году на Phillips de Pury в Нью-Йорке за $2,5 млн. Как известно, в истории «Фонтана» много неясного. В письме к сестре, опубликованном в 1983 году, Дюшан сообщал, что писсуар, подписанный псевдонимом R. Mutt (по-английски это «остолоп, дурак, болван»), представила на выставку в качестве скульптуры «его приятельница». Известно даже ее имя — Эльза Плетц, по третьему мужу Фрейтаг-Лорингофен, немецкая художница-дадаистка, переехавшая в США.