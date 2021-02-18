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Сотрудники ФСБ проводят выемку документов в мэрии Геленджика

В управлениях земельных и имущественных отношений мэрии города-курорта Геленджик идет выемка документов, которую проводят сотрудники ФСБ, сообщил на своей странице в телеграм глава города Алексей Богодистов. По данным мэра, за последний месяц это уже третий визит сотрудников правоохранительных органов в мэрию.

По словам Алексея Богодистова, сотрудников ФСБ интересуют документы, касающиеся деятельности ООО «Стройинвест». Краснодарский застройщик возводил в Геленджике комплекс социального жилья на 437 квартир, сейчас стройка заморожена. Компания «Стройинвест» в настоящее время принадлежит Евгению Хребто, а ранее бизнес контролировали лица, связанные с аффилированными структурами ПАО «Крайинвестбанк».

Анна Перова, Краснодар


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