В Ярославле заканчивается первый этап ремонта проспекта Машиностроителей

В Заволжском районе Ярославля на проспекте Машиностроителей завершается первый этап ремонтных работ, сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля. Ранее сообщалось, что сроки окончания первого этапа были продлены с 15 до 25 февраля.

Представитель подрядной организации Алексей Самарин уточнил, что на данный момент на объекте проводятся работы по уплотнению песка, укладке геотекстиля и формированию песчаной подушки под трубу коллектора ливневой канализации. Первый заместитель директора департамента городского хозяйства Владимир Бобков отметил, что на время проведения второго этапа работ движение на перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы Серго Орджоникидзе открыто не будет.

«В связи со сложностями, которые были выявлены в процессе выполнения работ, совместно с сотрудниками ГИБДД, депутатами и главой района было решено не открывать движение на перекрестке до полного завершения всех мероприятий по второму этапу. На перекрытом участке идет постоянное подтопление грунтовыми водами, именно это осложняет работы»,— пояснил господин Бобков.

В пресс-службе мэрии пояснили, что второй этап также подразумевает замену инженерных сетей. На время ремонтных работ планируется перекрыть участок проспекта Машиностроителей от улицы Серго Орджоникидзе до улицы Саукова.

«В ближайшие дни будет представлена схема организации дорожного движения»,— уточнили в пресс-службе.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что ремонт проспекта Машиностроителей проводится по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы будет выполнять подрядная организация АО ГК «ЕКС». С ней подписан контракт на общую сумму 160,8 млн руб. Завершение ремонта запланировано на август 2021 года. В конце 2020 года подрядчик уже провел на проспекте Машиностроителей модернизацию светофоров, которые были оснащены светодиодной подсветкой.

Дарья Сабаева