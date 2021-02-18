В Тольятти снова добиваются рассмотрения дела экс-судьи Ивана Ежова в другом регионе

В Самарский областной суд направлено ходатайство об изменении территориальной подсудности уголовного дела в отношении экс-судьи Ивана Ежова. Документ был отправлен в четверг. Он подписан временно исполняющей обязанности председателя Ставропольского районного суда Самарской области Ольгой Болоховой. Об этом сообщает пресс-служба Ставропольского райсуда.

Авторы документа просят направить уголовное дело в отношении Ивана Ежова в суд другого субъекта России. Предполагается, что это обеспечит независимость правосудия.

Аналогичное ходатайство уже направлялось в текущем году в Шестой кассационный суд общей юрисдикции, но он не стал рассматривать обращение, так как документ был подан с нарушением порядка обращения. В связи с этим ходатайство перенаправили в облсуд.

Иван Ежов был задержан силовиками 13 марта 2019 года в селе Ташла Ставропольского района Самарской области при получении взятки в размере 550 тыс. руб., это была половина от общей суммы предполагаемого вознаграждения. По версии следствия, знакомый судьи попросил вынести объективное решение по уголовному делу о вымогательстве. Квалификация дела в итоге была изменена в процессе судопроизводства на менее тяжкое преступление. Обвиняемого освободили от уголовной ответственности, назначив лишь штраф за самоуправство (ст. 330 УК РФ). За свои услуги, по версии СКР, Иван Ежов потребовал 1,1 млн руб. После обращения бывшего подсудимого и его знакомого в правоохранительные органы процесс передачи взятки фиксировался сотрудниками ФСБ.

Георгий Портнов