Экоактивист Эдуард Кадыров подал кассационную жалобу в ВС России

Активист движения «Сибай, дыши!», член Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии (СПЧ) Эдуард Кадыров 6 февраля направил в Верховный Суд России кассационную жалобу на решение Сибайского городского суда, который в феврале прошлого года не нашел нарушений в действиях Роспотребнадзора, не оповестившего жителей Сибая о превышении ПДК по оксиду серы в конце декабря 2018 года и начале января 2019 года.

Жалоба зарегистрирована на сайте ВС России 12 февраля, об этом господин Кадыров сообщил в соцсетях.

В кассационной жалобе (есть в распоряжении “Ъ-Уфа”) активист просит отменить решение Сибайского городского суда, апелляционное определение Верховного Суда Башкирии от 6 июля 2020 года и кассационное определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 19 ноября 2020 года и вынести по делу новое решение.

В жалобе Эдуард Кадыров указал, что подавал административный иск к территориальному и региональному управлениям Роспотребнадзора о признании незаконным бездействия, которое выразилось в том, что населению не сообщили о высоких уровнях загрязнения атмосферного воздуха сероводородом и оксидом серы (до 52,5 ПДК), зафиксированных в Сибае 31 декабря 2018 года и 1-3 января 2019 года. Данные об уровнях загрязнения подтверждаются вступившим в законную силу решением Сибайского городского суда по другому делу.

Первое сообщение о загрязнении воздуха в Сибае было опубликовано лишь 10 января 2019 года, «причем информации о загрязняющих веществах и уровне загрязнения оно не содержало», подчеркивает истец. Эта информация оставалась неизвестной до опубликования решения Сибайского городского суда от 12 марта 2019 года. «Суды первой и второй инстанций пришли к выводу, что Административный регламент налагал на административных ответчиков обязанность сообщить о высоких уровнях загрязнения в течение 24 часов с момента поступления информации о нем только органам государственной власти и органам местного самоуправления, но не населению»,— говорится в документе.

Эдуард Кадыров считает, что ответчики по требованиям Административного регламента обязаны были уведомить население о высоком уровне загрязнения в 24-часовой срок. После выбросов сероводорода, превышавшего 50 ПДК жители Сибая «в течение нескольких месяцев не имели информации о реальном уровне загрязнения, не могли принять решения, например, о необходимости эвакуации», подчеркивает истец. Информация, сообщенная им 10 января 2019 года, «не была достаточно детальной для принятия решений гражданами: не содержала информацию о конкретных загрязняющих веществах, их концентрациях в атмосфере и возможных вредных последствиях для здоровья», отмечает господин Кадыров. Он уверен, что «исследованное судами сообщение ответчиков от 10 января 2019 года не является ни полным, ни своевременным, ни достоверным оповещением, а значит, поставило под угрозу жизнь и здоровье населения целого города». По его мнению, это «дело имеет огромное значение для каждого, без исключения, жителя Российской Федерации».

Решение по кассационной жалобе будет принято в течение нескольких месяцев. «В случае, если в России не найдем правды, планируем идти до Европейского суда по правам человека»,— добавил Эдуард Кадыров.

Майя Иванова