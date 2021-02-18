Жителей Татарстана осудили по делу о краже ядохимикатов

Аксубаевский райсуд Татарстана вынес приговор в отношении четырех местных жителей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, их признали виновными в краже ядохимикатов.

По данным ведомства, осужденные в августе 2020 года проникли на склад ООО «Волга-Селект» и совершили хищение 52 емкостей с ядохимикатами. Часть из них они перевезли в Ульяновскую область для реализации, остальные же были спрятаны в лесу. Позже спрятанные ядохимикаты были обнаружены полицейскими.

Отмечается, что осужденные нанесли ущерб более чем на 1,9 млн руб. Часть похищенного они вернули, остальную сумму полностью возместили, отметили в прокуратуре.

Суд приговорил всех фигурантов к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

"Ъ-Казань"