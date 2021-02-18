Спрос на апартаменты в Петербурге за год вырос на 13%

За прошлый год спрос на апартаменты в Петербурге вырос на 13%, по сравнению с 2019 годом. Было реализовано 116 тыс. кв. м., из них 87% составили сделки с сервисными апартаментами.

Как сообщили эксперты международной компании Colliers, среди несервисных апартаментов также превалирующий объем сделок пришелся на проекты комфорт-класса.

Аналитики объясняют интерес к данному формату жилья инвестиционными покупками и невысокой стоимостью

квадратного метра. По данным на декабрь объем предложения на первичном рынке апартаментов составлял 890,5 тыс. кв. м, за 2020 год ввели 148 тыс. кв. м.

В текущем году ожидается сохранение интереса к данному сегменту недвижимости и плавное подорожание.

Подробнее о ситуации на рынке апартаментов — в материале “Ъ-СПб” «Город победившего сервиса».