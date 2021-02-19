В ожидании вакцинации

Пик заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в Пермском крае пришелся на конец 2020 года, и к февралю жители стали в меньшей степени соблюдать рекомендованные меры безо­пасности. Однако, как полагают эксперты, пока вакцинацию не прошло достаточно людей, заболеваемость зависит именно от соблюдения карантинного режима. По прогнозу врачей, когда прививочная кампания охватит 60% населения, это позволит снять ограничения.

По состоянию на 16 февраля 2021 года, зарегистрированное количество заражений «ковидом» в регионе перевалило за 43 тыс. с начала эпидемии. Первая волна началась в марте с единичных случаев, ее пик был в июне — выявлялось до 107 заражений в день. Более драматичный рост как заражений, так и смертей, связанных с новой коронавирусной инфекцией, произошел в конце года — в декабре был пик по количеству новых выявленных заражений — 335 в день, количество смертей в день колебалось от 14 до 20. В январе наблюдался спад, и сейчас количество выявляемых заражений сравнялось с ноябрьским уровнем, хотя смертность держится на уровне 10–12 человек в день.

По данным ЗАГС Пермского края, с марта по декабрь 2020 года в регионе умерло на 5884 человека больше, чем за тот же период 2019 года. Именно показатель избыточной смертности эксперты считают самым объективным в оценке масштаба эпидемии.

По мнению члена оперштаба Пермского края по борьбе с коронавирусной инфекцией, советника губернатора, основателя благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрия Жебелева, более объективную картину уровня заболеваемости дают не официальные данные, а косвенные показатели. По его оценкам, максимальное количество заражений пришлось на конец октября. «Это видно по числу запросов в интернете о симптомах коронавируса, обращений на горячую линию, звонков в неотложку и скорую помощь»,— пояснил господин Жебелев.

Затем, продолжил он, это подтвердил пик по числу заполненных коек (3,6–3,7 тыс.) в первой половине ноября (от момента заражения до появления, ухудшения симптомов и госпитализации должно пройти время). И окончательно доказал то, что пик эпидемии пришелся на ноябрь: самый достоверный, по мнению ученых, показатель последствий эпидемии — избыточная смертность (в ноябре был максимальный рост числа умерших по сравнению с 2019 годом — на 1852 человека, по данным ЗАГС Пермского края).

Карантин и избыточная смертность

В управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю считают, что ограничительные меры, введенные властями, были эффективными и предотвратили более масштабную пандемию. Первый карантин, который ввели в апреле 2020 года, «позволил не допустить экспоненциального роста заболеваемости, как это было во многих странах»,— отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Дмитрий Жебелев тоже обосновывает эффективность карантина: «За апрель-май 2020 года в Пермском крае умерло на 308 человек меньше, чем за тот же период 2019 года. Условно мы можем сравнить этот период с другими двумя месяцами, когда действовали минимальные ограничения: в сентябре-октябре 2020 года в среднем умирало на 1679 человек больше. Значит, карантин, а главное — ответственное поведение пермяков, которые были лучшими в России по его соблюдению, спасли около двух тысяч жизней».

В то же время он отметил, что введение ограничительных мер осенью запоздало. На своей странице в «Фейс­буке» Дмитрий Жебелев указал, что первые признаки роста заболеваемости можно было заметить еще в августе по тем же косвенным показателям — увеличению количества звонков на горячую линию и поисковых запросов в интернете, а уже в сентябре увеличилось количество госпитализаций.

Однако первые жесткие меры — введение дистанционного обучения для студентов и школьников, ограничений для общепита и массовых мероприятий — были приняты только в начале ноября. И сразу началось снижение числа заражений по тем же показателям. Количество госпитализаций стало снижаться в середине ноября: с 3,7 тыс. до 3,5 тыс. в конце месяца и 3,4 тыс. в начале декабря (сейчас занято уже около 2 тыс. коек). В тот же период начали снижаться темпы роста избыточной смертности (в декабре умерло на 1288 человек больше, в январе — на 449 по сравнению с теми же месяцами предыдущего периода).

Влияние на бизнес

Самым тяжелым моментом для бизнеса стал жесткий карантин весной 2020 года. В конце марта указом губернатора были ограничены массовые мероприятия, кафе разрешалось работать только на вынос, закрылись розничные магазины, развлекательные центры, косметологические салоны, госучреждения, любые поставщики услуг, санатории и базы отдыха.

Со 2 апреля по 31 мая жителей Пермского края закрыли на «само­изоляцию»: выходить из дома разрешалось только в магазин или аптеку, а на работу выходили лишь сотрудники предприятий непрерывного производства, которые вошли в специально утвержденный чиновниками список. Работодатели решали проблемы как могли: выводили сотрудников на удаленку, где возможно, а в других случаях в основном оформляли их бездействие как простой или отправляли в отпуск без содержания.

С 1 июня по 5 августа ограничения постепенно снимались: людям разрешили выходить из дома, затем часть работников смогла вернуться в офисы и на производства, открылись розничные магазины и кафе. С 5 августа до сегодняшнего дня в регионе действует масочный режим: в общественных местах необходимо всегда быть в маске и перчатках.

Ограничения, введенные весной и в смягченном виде действующие в Пермском крае до сих пор, отрицательно сказались на большинстве сфер бизнеса. Руководитель Центра прикладной экономики НИУ ВШЭ в Перми Александр Мальцев отмечает, что выросли лишь производство и продажа средств защиты, спецодежды, дезинфицирующих средств и бытовой химии.

Господин Мальцев обращает внимание на такую динамику экономических показателей. Индекс потребительских цен в декабре 2020 года по отношению к декабрю 2019-го составил 104,5%, продемонстрировав ускорение роста по сравнению с предыдущими годами (в 2019 году показатель составил 103,05%, в 2018-м — 103,8%). Оборот розничной торговли в регионе упал на 5,3%.

Индекс физического объема оборота наиболее пострадавшей от пандемии отрасли — общественного питания в январе — декабре 2020 года к январю — декабрю 2019 года составил 71,5 (–28,5%). Индекс промышленного производства снизился на 3%, а одна из системообразующих отраслей Прикамья — добыча полезных ископаемых упала на 5%. Все эти негативные тенденции эксперт связывает с влиянием пандемии.

Особую настороженность у него вызывает снижение инвестиций в основной капитал как базы будущего роста: в январе — сентябре 2020 года к январю — сентябрю 2019-го они составили 88,4% (–11,6%).

Александр Мальцев отмечает еще один негативный фактор — снижение темпов кредитования юридических лиц (–6,4%), несмотря на то что в целом по России произошел прирост кредитования за счет повышения доступности льготных кредитов. Это также негативно влияет на возможность дальнейшего восстановления.

Назвать точные сроки выхода экономики из стагнации эксперт затруднился, отметив, что если в среднем будет рост на 2–3% в год, то за 2,5 года есть шанс вернуться на доковидный уровень.

Меры защиты

Соблюдение предписанных Роспотребнадзором ограничений и масочного режима остается актуальным и необходимым, несмотря на снижение количества заболевших. Ведомство напоминает, что применение масок «снижает риск передачи инфекции в двух направлениях: при использовании больным маска предотвращает выброс возбудителей в окружающую среду, а применение маски здоровым человеком при контакте с больным защищает его от крупных частиц аэрозоля, образующихся при чихании и кашле больного». Однако, по данным надзорного органа, эффективность использования медицинских масок, даже в случае изготовления из качественных материалов, не превышает 80%.

Дмитрий Жебелев добавляет, что ситуация может измениться в любой момент: «Результативность любых мер может отличаться в разных обстоятельствах. Прежде всего, она зависит от того, как их соблюдают люди. Последствия нашего поведения во время эпидемии мы всегда видим только через две-три недели — это время на заражение, инкубационный период, появление и ухудшение симптомов, получение результатов тестирования. Пока показатели говорят о том, что число заражений продолжает снижаться, но все может измениться так же, как это было осенью».

Вакцинация

На главной странице сайта пермского оперштаба написано, что вакцинация — это единственная защита от коронавируса. Роспотребнадзор сообщает, что, по данным промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований вакцины «Гам Ковид Вак («Cпутник V»)», показана ее высокая эффективность (91,6%), хорошая переносимость в большой когорте участников исследования.

В Роспотребнадзоре считают, что оказать влияние на уровень заболеваемости может «проэпидемичивание» (то есть наличие поствакцинального и постинфекционного иммунитета) минимум у 70% населения. А главный эпидемиолог минздрава Пермского края Владислав Семериков полагает, что уровень заболеваемости может снизиться в конце 2021 года в 10–12 раз, если прививку сделают 60% взрослого населения. Такой результат приносит любая массовая вакцинация среди населения, пояснил врач.

Сейчас привито более 17 тыс. жителей региона. «Существующая низкая иммунная прослойка не позволяет исключить в нынешних условиях масочно-перчаточный режим»,— отметил господин Семериков. По информации минздрава, в регион с начала вакцинации доставлено 42 тыс. доз вакцины. О количестве и сроках доставки новых партий пока не известно.

Александра Колпакова