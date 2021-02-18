На достройку крематория на Восточном кладбище потребуется еще 232 млн рублей

На заседании думского комитета по инвестициям и управлению муниципальным имуществом депутаты обсудили достройку кладбища «Восточное» с крематорием. По сведениям пресс-службы думы, о ходе строительства объекта членам комитета доложил начальник департамента дорог и благоустройства администрации горда Анатолий Дашкевич. По словам господина Дашкевича, городские власти намерены завершить возведение крематория с помощью муниципально-частного партнерства. Объем инвестиций, необходимых на завершение работ, составит 232 млн руб.

Анатолий Дашкевич пояснил, что с 2014 года строительство крематория не велось, так как закончилось финансирование. Сейчас городские власти планируют провести корректировку проектно-сметной документации и завершить строительство здания крематория и первой очереди двух печей. По словам начальника департамента дорог и благоустройства, здание крематория уже возведено, но в проекте изменят марку печей. «Марка печей, которая учтена в проекте, уже устарела. Сейчас есть новые производители, более эффективные»,— пояснил Анатолий Дашкевич.

Отвечая на вопросы депутатов о сроках реализации проекта, господин Дашкевич заметил, что в течение 2021 года мэрия планирует заключить концессионное соглашение по завершению проекта, а к концу 2022 года запустить крематорий.

Построить крематорий на Восточном кладбище городские власти пытаются почти десять лет. Кладбище «Восточное» образовано из нескольких земельных участков общей площадью 51,4 га. Площадь, подготовленная под захоронения, составляет 27 га. Территория разбита на кварталы для разных типов и категорий захоронений. Есть отдельные кварталы для колумбарных стен и урновых захоронений.

В 2009 году была разработана проектно-сметная документация по строительству крематория. В 2012 году документацию скорректировали, запланировав двухэтажное здание с большим и малым траурными залами, колумбарий вместимостью 15 180 мест. По документации предусмотрено оснастить крематорий четырьмя кремационными печами. По контракту были проведены строительно-монтажные работы по устройству фундаментов, газопровода, водоснабжения, котельной, тепловых сетей. Возведена надземная часть здания с частичной внутренней отделкой, устроены инженерные коммуникации. Сейчас сети готовы на 90%.