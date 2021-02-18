Белгородские «Стройматериалы» могут получить 106 млн рублей на повышение производительности труда

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП, управляется ВЭБ.РФ) одобрил займ белгородскому АО «Стройматериалы» в размере 106 млн руб., сообщили в пресс-службе ФРП. Эти средства предприятие сможет направить на повышение производительности труда при выпуске стройматериалов — планируется, что показатель вырастет на 87%,— а также на сокращение потерь сырья. Общая стоимость проекта — 132,7 млн руб. «В рамках реализации проекта предприятие планирует закупить российское оборудование. Прежде чем ФРП предоставит льготный займ, с компанией должен быть подписан договор, фиксирующий обязательства сторон»,— уточнили в ФРП.

В частности, «Стройматериалы» намерены заменить конвейерное оборудование, что позволит снизить потери извести, уменьшить себестоимость готовой продукции, повысить эффективность работы персонала и его безопасность. Кроме того, предприятие встроит в производственный процесс шахтные подогреватели, которые необходимы для подсушки исходного сырья — мела, который во влажном состоянии «забивает» оборудование. Подогрев позволит увеличить производительность печи для выпуска комовой извести на 3-5 %, при этом расходы природного газа сократятся на 10-12%, рассказали в ФРП.

По данным Kartoteka.ru, АО «Стройматериалы» зарегистрировано в Белгородской области в 1992 году, уставный капитал — 2 млн руб. Учредители — физлица, чьи имена не раскрываются. Выручка за 2019 год составила 715,41 млн руб., чистая прибыль — 110 тыс. руб. Гендиректор — Тихомир Петров.

Валерия Розбот