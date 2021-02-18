В Челябинске задержали заместителя мэра Олега Извекова

Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-мэра Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова. Его подозревают в причастности к коррупционному преступления, сообщает Znak.com.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области «Ъ-Южный Урал» сообщили, что полиция «не работала по данной персоне». Сотрудники пресс-служб региональных управлений ФСБ и СК не отвечают на телефонные звонки. В мэрии Челябинска говорят, что никакой информацией не владеют. Начальник управления информационной политики администрации также не отвечает на телефонные звонки.

Олег Извеков занимал пост вице-мэра с февраля 2020 года.