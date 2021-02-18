В Ростовской области выявили 323 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки в Ростовской области было выявлено 323 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Ростове-на-Дону — 121. В Новочеркасске выявлено 16 случаев, в Таганроге — 14, в Батайске — 12, в Неклиновском районе — 11, в Азовском и Мясниковском — по восемь, в Азове, Гуково, Зерноградском районе — по семь, в Новошахтинске, Белокалитвинском, Кагальницком, Милютинском районах — по шесть. По пять случаев заражения — в Шахтах, Багаевском, Октябрьском, Сальском, Семикаракорском и Тацинском районах, по четыре — в Волгодонске, Егорлыкском, Каменском, Тарасовском и Чертковском районах, по три — в Красносулинском, Куйбышевском, Пролетарском, Усть-Донецком и Цимлянском районах, по два — в Звереве, Каменске-Шахтинском, Волгодонском, Дубовском, Мартыновском, Матвеево-Курганском, Миллеровском и Шолоховском районах, по одному — в Верхнедонском, Веселовском, Орловском, Песчанокопском, Ремонтненском, Родионово-Несветайском и Целинском районах.

За минувшие сутки в области выздоровели 348 человек. Скончался 21 человек.

По состоянию на утро 18 февраля количество инфицированных в области превысило 70 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1666. Коэффициент распространения инфекции — 0,94. За весь период пандемии выздоровели более 60,1 тыс. человек, умерли 2 994 пациента. Сейчас в стационарах лечатся более 1,8 тыс. человек.

Наталья Шинкарева