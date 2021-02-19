Уроки безопасности

Умные технологии и цифровые сервисы сегодня не только упрощают быт. Они являются эффективными инструментами для создания безопасной среды в школах, детских садах и на других социальных объектах. Но помимо технической оснащенности требуется грамотное управление современными системами безопасности. В Перми выработали свой уникальный подход в этой сфере. В 2018 году несколько образовательных учреждений Дзержинского района были объединены по территориальному принципу в единый кластер безопасности. В итоге количество правонарушений сократилось на 10%. Сегодня таких кластеров уже три, в них вошли несколько десятков объектов.



Дело техники

Идея с кластерами стала новым этапом в работе муниципалитета по усилению безопасности в системе образования. Вопросами безопасности город начал активно заниматься еще в начале 2010-х, когда школы постепенно стали передавать непрофильные функции по обеспечению порядка частным охранным организациям, которые занимаются этим профессионально. К 2018 году уже 99% школ, за исключением круглосуточных интернатов, пользовались услугами лицензированных охранных предприятий.

Кроме того, в течение нескольких лет проводилась работа по техническому оснащению детских садов и школ. Прежде всего, были установлены ограждения по периметру всех образовательных учреждений. «Мы начали в 2013 году с детских садов – с закрытия всех периметров. В 2018 году дошла очередь до школ. Мы устанавливали заборы и домофонные системы, чтобы ограничить доступ посторонних лиц. Теперь попасть на территорию школы можно только через пост охраны, получив пропуск», – рассказывает начальник управления имущественного комплекса департамента образования администрации Перми Рената Шарипова. Кроме того, школы и детские сады стали оснащать дополнительными камерами наблюдения. Это было связано с новыми требованиями по установке камер: необходимо было обеспечить стопроцентный охват всей территории учреждений. Это места общего пользования: зоны рекреации, коридоры, столовые, вестибюль и прилегающая территория.

Помимо этого, на все эвакуационные выходы были установлены магнитные замки. При срабатывании автоматической пожарной сигнализации (АПС) они открываются автоматически. «Не нужен никакой специальный ключ и человек, который будет бегать и открывать двери. Например, если в ночное время произошло задымление или ложное срабатывание АПС, двери откроются автоматически, пожарные смогут попасть в здание без наличия административного персонала. Тем более что мы отказались от ночных сторожей, объекты стоят на сигнализации», – добавляет Рената Шарипова.

Параллельно с усилением технической составляющей в сфере безопасности социальных объектов муниципалитет задумался о более эффективных подходах к управлению этой сферой. К поиску новых эффективных решений подтолкнули и происшествия в российских школах. В пермском департаменте образования разработали пилотный проект по созданию кластера безопасности. Его суть в том, что разные социальные объекты, расположенные на одной территории, обслуживаются одной лицензированной охранной организацией.

В городском департаменте образования говорят, что для сокращения времени реагирования в различных ситуациях руководствуются географическим принципом, он является основополагающим. Одна охранная организация обслуживает один микрорайон.

Охранники меняются по объектам внутри района. Они знают обстановку, а также примерный контингент учащихся и сотрудников школ.

Экспериментальным путем

Пилотный проект «Кластер безопасности» был запущен с сентября 2018 года в объектах социальной сферы (образование, спорт, культура) микрорайонов Пролетарский, Железнодорожный и Акуловский. В него вошли семь образовательных учреждений Дзержинского района Перми: школы №55, 111, «Мастерград» и «Мультипарк», а также детские сады №203, 407, «Конструктор успеха». На оснащение участников кластера было направлено около 7 млн рублей.

С сентября 2019 года в городе начал функционировать еще один кластер безопасности. В него были объединены учреждения в Индустриальном районе Перми: 13 объектов образования, четыре объекта спорта и один объект культуры (всего 18 объектов, 31 здание). С октября 2019-го в городе был запущен кластер №3 в Мотовилихинском районе города Перми в части физической охраны (без дооснащения оборудованием). В него вошли 14 объектов образования и один объект спорта (всего 15 объектов и 24 здания).

В каждом кластере был выбран единый подрядчик – учреждения проводили совместные торги и заключали контракт с охранными организациями. Срок контракта составляет три года, договоры действуют до настоящего времени.

В департаменте образования администрации Перми отмечают, что еще на этапе разработки конкурсной документации были установлены более жесткие требования к потенциальным исполнителям. Помимо стандартных условий о наличии лицензии на охранную деятельность и удостоверений у охранников, появились требования по количеству штатных сотрудников, по обязательному наличию в штате группы быстрого реагирования (ГБР), которая курсирует по району. При этом время ее прибытия должно составлять не более восьми минут.

Образовательные учреждения периодически проверяют выполнение этого норматива. Они проводят «контрольные закупки»: вызывают ГБР, фиксируют, за какое время группа прибывает на место. По данным ведомства, на практике это происходит за пять-шесть минут. Кроме того, ГБР дежурит, когда охраннику необходимо отлучиться, например на обед. Это обеспечивает взаимозаменяемость на объекте.

Все охранники обеспечены кнопкой тревожной сигнализации. В учреждениях есть как стационарные устройства, так и мобильные кнопки. Педагоги также могут установить специальное платное мобильное приложение на телефон. Обслуживание тревожной сигнализации с 2018 года осуществляет Росгвардия. Время прибытия ведомственной охраны составляет не более десяти минут.

Кластерный подход подразумевает, что обслуживанием всех охранных систем (АПС, система оповещения, видеонаблюдение) также занимается один подрядчик. У него аккумулируется вся информация о технической оснащенности и работоспособности систем. В рамках реализации проекта кластеров безопасности создан единый центр хранения видеоданных в облачном хранилище. При этом уполномоченный сотрудник администрации города может про­сматривать эти видеоданные в режиме реального времени.

«Данные хранятся 30 дней. В случае каких-то инцидентов камеры помогают установить хронологию событий, прояснить, что в реальности произошло. Например, если кто-то из учеников травмировался, можно посмотреть, сам он упал или кто-то случайно толкнул, или была драка, или что-то еще. В таких случаях мы всегда смотрим данные камер, это помогает выявить ответственных», – рассказывает Рената Шарипова.

Этим технические возможности систем безопасности в кластерах не ограничиваются. Так, в школе «Мастерград» внедрена инновационная технология распознавания лиц. Электронная карта школьника запрограммирована на биометрические данные держателя карты и синхронизирована с видеокамерами на входе в школу. Таким образом, постороннее лицо не сможет пройти в учебное заведение по карте школьника. Такие же системы установлены в школах «Петролеум», №108, 127, гимназии №1 и лицее №8.

Кластерный подход доказал свою эффективность еще на этапе пилотного проекта. Например, в микрорайонах Железнодорожном и Пролетарском, где он был запущен в 2018 году в качестве эксперимента, количество правонарушений сократилось на 10%. Кроме того, качество услуг, предоставляемых охранными предприятиями, стало выше. Изначально при создании кластеров не было задачи удешевить стоимость услуг лицензированных ЧОП. «Но мы стали предъявлять более жесткие требования, в итоге качество охраны стало выше, а цена осталась примерно на том же уровне (100–110 руб­лей в час). Охранники в школах и детских садах сегодня более подготовлены, в том числе физически. Они знают нормативную базу, порядок действий при разных ситуациях – при угрозе теракта, при звонке об угрозе теракта, при посещении постороннего», – поясняет Рената Шарипова. Наряду с этим снизились расходы на охрану учреждений в ночное время. Этого удалось добиться за счет отказа от услуг ночных сторожей и перехода на более надежный вариант – автоматическую сигнализацию.

В департаменте образования администрации Перми отмечают, что с введением кластерного принципа во время различных проверок школ и детских садов стало существенно меньше замечаний, связанных с вопросами безо­пасности. Такие проверки проводит не только департамент образования, но и Федеральная служба безопасности, Росгвардия. «Результаты мы рассматриваем на антитеррористической комиссии, и претензий к отрасли образования в части безопасности нет. Поэтому, думаю, мы продолжим развивать историю с кластерами, будем рекомендовать и другим учреждениям переходить на эту систему», – заключает Рената Шарипова.