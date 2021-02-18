Первый спортивный жилой комплекс Казани наращивает потенциал в проектном финансировании

#Суварстроит стартовал в 2021 году не только с позицией лидера по объемам текущего строительства - 247,3 тыс. кв. м, но и рекордными темпами по переходу на проектное финансирование. Сегодня, в ходе пресс-тура на площадку застраиваемого компанией микрорайона Лаишевский узел, стало известно, что компания в 2021 году наращивает лимит кредитования до 14 млрд рублей. #Суварстроит уже заключил восемь кредитных договоров на сумму 9,12 млрд рублей со стратегическим партнером – ДОМ.РФ, планируются еще три - 5,4 млрд рублей.

В рамках проектного финансирования реализуются 5 жилых комплексов: «Август Астры», «Станция Спортивная», «Столичный», «Времена года» и «Южный парк». В #Суварстроит уверены, что финансовая модель положительно влияет на темпы строительства. «На начальных этапах внедрения проектного финансирования было неясно, как будут реализоваться проекты, как это скажется на стоимости и в целом насколько будет эффективной эта модель. Практика показала, что стабильное финансирование равно стабильные продажи и опережение сроков строительства. Возьмем в пример «Станцию Спортивную», где во второй половине декабря началось возведение дома 1.8, а сегодня достраивается уже седьмой этаж. Такой же прогноз дается и по объекту 2.1, который готовится к активной фазе застройки в эти дни», - отметила коммерческий директор #Суварстроит Эльвира Галяутдинова, добавив, что всего за месяц реализовано 15% квартир, такими темпами как и в других проектах дом будет продан задолго до сдачи, поэтому сейчас самое время для покупки пока есть выбор.

#Суварстроит начал сотрудничество с ДОМ.РФ в 2019 году с финансирования проекта «Август-Астры». Сегодня банком аккредитовано 13 жилых домов, общей площадью 138 тыс. кв. метров. «#Суварстроит – застройщик номер один по объему застраиваемых площадей. Мы отмечаем, что финансирование – это не все, важно, как застройщик реализует проекты. Жилой комплекс «Станция Спортивная» - уже четвертый проект, который компания #Суварстроит возводит на средства Банка ДОМ.РФ. Финансирование от уполномоченного в сфере жилищного строительства банка позволяет компании динамично наращивать темпы строительства и ввода жилья», - отметила руководитель корпоративных продаж Банка ДОМ.РФ И. Яшина.

Дом 1.8 строится не только с опережающими темпами, но и с квартирами в чистовой отделке – бонус, на котором будущие жители значительно экономят при ремонте. Сегодня на строительной площадке под устройство монолитных конструкций готовятся плиты перекрытия 7 этажа, в ближайшее время специалисты начнут каменную кладку, а в следующие 3 месяца - устройство инженерных систем вентиляции и электромонтажные работы. С наступлением теплой погоды стартует отделка. Дом 2.1, в свою очередь, готовится к активному строительству: производится устройство монолитных конструкций первого и второго этажей. При строительстве используются современные экологичные материалы, в частности керамический блок POROTHERM, а несущая система зданий представляет собой пространственный монолитный каркас с перекрытиями. В чистовой отделке предусмотрены ламинат из дуба, натяжные потолки, обои под покраску, а также керамическая плитка в ванных комнатах и на балконе. Напомним, что по проекту «Станция Спортивная» расположится на территории 63 га, здесь будет возведено 468 тыс. кв. метров жилья для населения в 17 тыс. жителей, 9 детских садов на 1440 мест – уже открыт на 220 мест, а также 3 школы на 3948 мест.

Дома 1.8 и 2.1 «Станции Спортивной» входят в крупнейший проект #Суварстроит – микрорайон Лаишевский узел. В рамках комплексного развития здесь построена и введена в эксплуатацию транспортная развязка, 2 муниципальных детских сада, котельные в жилых комплексах, построены подводящие наружные сети. В соответствии с проектом планировки территории, для комфортного проживания жителей планируются к строительству жилые дома с встроенными офисными помещениями и паркинги. В микрорайоне уже введено более 100 тыс. кв. метров жилья, а в целом площадка предполагает мощности более 750 тыс. кв. метров, численность населения более 30 тыс. человек, 3 школы, 13 детских садов, из которых уже открыты учреждения в «Южном парке» и «Станции Спортивной». В январе компания запустила первый в Татарстане школьный автобус, который курсирует по комплексам и отвозит учеников двух смен в многопрофильный лицей №186.

В 2021 году комплексы Лаишевского узла продолжат активное развитие: так, помимо «Станции Спортивной», «Времена года» готовятся к анонсу старта продаж квартир третьей очереди с панорамным остеклением и террасами на первых этажах. Это клубный проект девелопера с 14 га общей площади застройки, 52 тыс. кв. метрами возводимого жилья, 2 тыс. человек населения и детским сад на 150 мест. 5-этажные дома здесь возводятся с лифтами, вторая очередь с подземным паркингом, а сам проект жилого комплекса, окруженного лесным массивом, в прошлом году стал победителем в народном голосовании, как лучший в бизнес-классе.

«Южный парк» также готовится к строительству пяти домов. Комплекс располагается на территории 39 га, здесь запланировано 470 тыс. кв. метров возводимого жилья, 18 тыс. человек населения, 3 детских сада на 472 места – уже открыт на 260 мест, парковые пространства, прозрачные входные группы, система домофонии, колясочные, концептуальные бульвары и квартиры как в предчистовой, так и в чистовой отделке.

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Пресс-офис #Суварстроит +7 987 284-67-03

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ЖК «Станция спортивная» (застройщик — ООО «Жилищная основа»), проектная декларация на сайте «наш.дом.рф».

ЖК «Времена года» (застройщик — ООО «Южная поляна»), проектная декларация на сайте «наш.дом.рф».

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